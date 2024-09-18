تعرف على توزيع منهج ماث 2025 للصف الثالث الإعدادي ترم أول.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في مكتب مستشار الرياضيات، عن توزيع منهج ماث 2025 للصف الثاني الإعدادي للترم الأول من العام الدراسي 2024-2025، وذلك في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

يبحث معلمو مدارس اللغات عن تفاصيل توزيع منهج ماث 2025 الصف الثالث الإعدادي ترم أول ، والذي يغطي الفترة من 21 سبتمبر 2024 حتى بدء امتحانات الترم الأول في 11 يناير 2025.

توزيع منهج ماث 2025 الصف الثالث الإعدادي ترم أول

يتوزع منهج ماث الصف الثالث الإعدادي 2025 على مدار 15 أسبوعًا، بحيث تبدأ المراجعة اعتبارًا من 4 يناير 2025. ينقسم المنهج إلى قسمين رئيسيين: الجبر والهندسة، مع تخصيص حصص لكل موضوع شهريًا.

منهج شهر سبتمبر 2024 (أسبوعان)

- الجبر: الجذر التكعيبي للأعداد النسبية، مجموعة الأعداد غير النسبية، وإيجاد القيمة التقريبية.

- الهندسة: نظريات متوسطات المثلث (1، 2، 3).

منهج شهر أكتوبر 2024 (4 أسابيع)

- الجبر: دراسة مجموعة الأعداد الحقيقية، ترتيب الأرقام، العمليات على الأعداد الحقيقية.

- الهندسة: تمارين حول خصائص المثلث ونظرياته (1، 2).

منهج شهر نوفمبر 2024 (4 أسابيع)

- الجبر: تشمل مواضيع الجذور التربيعية، حل المعادلات والمتباينات، والعلاقة الخطية بين متغيرين.

- الهندسة: دراسة مثلث المتساوي الساقين، قياس الزوايا، ونظرياته (3، 4).

منهج شهر ديسمبر 2024 (4 أسابيع)

-الجبر: الجدول التكراري، المتوسط القمري، والوضع.

- الهندسة: استنتاجات حول نظرية المثلث ومتبايناته.

هذا التوزيع يعد خطوة مهمة لتسهيل العملية التعليمية وضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية للطلاب.

تعليمات جديدة لضمان انضباط المدارس واستقبال الطلاب بفاعلية

أصدرت المديريات التعليمية مجموعة من التعليمات تهدف إلى ضمان الانضباط في المدارس وتيسير استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد.

- تحصيل الرسوم الدراسية

أكدت التعليمات على ضرورة تحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري، مع الالتزام بالإعلان عنها في أماكن بارزة داخل المدارس. كما تم تشكيل لجان لمراجعة عملية التحصيل الإلكتروني.

- تعزيز قيم الانتماء ومكافحة التطرف

شددت التعليمات على أهمية مكافحة التطرف الفكري وتعزيز قيم المواطنة. يتضمن ذلك بث الأغاني الوطنية، الالتزام بتحية.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم