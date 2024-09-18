كم سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم 18-9-2024

استقر سعر الجنبه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-9-2024، بالتزامن مع ثبات التحويل من السودان إلى مصر في التعاملات المصرفية، وسجل سعر الجنبه السوداني مقابل نظيره المصري نحو 56.2 جنيه سوداني.

وتتم التحويلات في السودان عبر تطبيق بنكك الخاص لبنك الخرطوم وتطبيق فوري الخاص ببنك فيصل الإسلامي في ظل شح السيولة النقدية بينما يتم استلام الحوالات عبر فودافون كاش و انستا باي في مصر .

سعر الجنبه السوداني مقابل المصري

ويهتم عدد كبير من المصريين المتعاملين مع أسواق الصرافة، والبنوك، بالتعرف على بورصة سعر الجنيه السوداني، وقد شهدت الساعات الأخيرة الماضية تزايد شديد من قبل المواطنين واللاجئين على المنصات الالكترونية المختلفة، للاستفسار عن سعر الجنيه السوداني مقابل نظيره المصري.

سعر الجنيه السوداني اليوم

ويستعرض " الموجز "، خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بـ سعر الجنيه السوداني.

سعر الجنيه السوداني

سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية

شهد الجنيه السوداني مقابل العملات المختلفة، ارتفاعا كبيرا خلال الفتر ة الماضية، وذلك نتيجة التغيرات السريعة في أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث تسببت سلسلة من الاضطرابات السياسية والعسكرية، التي بدأت في 15 أبريل 2023، في تقلبات حادة في سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، حيث ارتفع الدولار من 560 جنيهاً في بداية النزاع ليحقق قفزات قياسية، مما يعكس زيادة هائلة بلغت 508.92% نتيجة الضغوط المستمرة الناتجة عن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

سعر الجنيه السوداني في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري



- سجل الجنيه المصري اليوم في مقابل السوداني نحو 12.41 جنيه سوداني.

- سجل 5 جنيه مصري اليوم في مقابل السوداني نحو 62.92 جنيه سوداني.

- سجل 10 جنيه مصري اليوم في مقابل السوداني نحو 124.18 جنيه سوداني.

- سجل 25 جنيه مصري اليوم في مقابل السوداني نحو 310.46 جنيه سوداني.

- سجل 50 جنيه مصري اليوم في مقابل السوداني نحو 620.92 جنيه سوداني

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم



الدولار الأمريكي شراء 48.36 جنيه، والبيع 48.46 جنيه.

اليورو شراء 53.7473 جنيه، والبيع 53.936 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 63.6273 جنيه، والبيع 63.8315 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.5667 جنيه، والبيع 35.6717 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.2031 جنيه، والبيع 7.2284 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 4.5563 جنيه، والبيع 4.5757 جنيه.

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