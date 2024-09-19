«ولا هاه» و«تصدق.. إن شاء الله هتصدق».. أشهر إفيهات صلاح عبد الله

تصدّر اسم الفنان صلاح عبد الله تريند جوجل بعدما أثار قلق جمهوره بإعلانه عن سقوطه في المنزل، مما أدى إلى إصابته بإصابات طفيفة، وقد كشف تفاصيل الحادثة في منشور على فيسبوك.

صلاح عبد الله

تفاصيل حادث صلاح عبد الله



وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفنان صلاح عبد الله، حيث ذكر أنه تعثر أثناء قيامه ببعض الأعمال البسيطة، وأشار إلى أنه يعاني من مشكلة في الاتزان، لكنه طمأن جمهوره بأنه بخير وبأنه تمكن من الوقوف مرة أخرى بعد السقوط، حيث كتب منشوراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه :"أنا اتزحلقت، بعد ما كلت بحط الصينية على الباسكت عشان أولّع سيجارة كالعادة السخيفة، الاتنين الصينية والباسكت وقعوا على الأرض، رحت المطبخ جبت فوطة عشان ألمّ وأنضّف، هُبه الزحلقة الرهيبة، وأنا بنهار سندت بإيدي الشمال على مكتبي وباليمين عالست وهيا بتغنّي الأطلال، ثم بدأت حزمة محاولات الوقوف والست تردّد، وعدونا فسبقنا ظلنا، الحمد لله إصابات طفيفة، ومش دا المهم، المهم إني قدرت أقف على رجلي تاني، طب ليه المنشور ده عشان أقولكم ما أحلى الوقوف بعد الوقوع، آه والله وأقولكم كمان كالعادة صباح الخير وتصبحوا على خير".

وقال الفنان صلاح عبد الله أن السبب وراء وعكته الصحية المفاجئة وسقوطه الذي نتج عنه تعرضه إلى إصابات طفيفة، وهو أنه يعاني من مشكلة بالاتزان، وذلك عندما رد على أحد المتابعين، قائلاً:" والله كان هدر محترم، وصاصا عنده مشكلة في الإتزان والتعامل الأرضي بس ربنا ستر".

صلاح عبد الله

أشهر إفيهات صلاح عبدالله

يمتاز الفنان صلاح عبد الله يمتاز بقدرته الفريدة على تقديم الإفيهات واللازمات المميزة التي تترك بصمة واضحة في أعماله الفنية، فقد تميز بإطلاق بعض الإفيهات التي أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور، مثل: «تصدق.. إن شاء الله هتصدق»، «دي حاجة ها أوي» من مسلسل “دايما عامر”، «بقيت تتكلم زي أمك بالظبط»، «إيه صوتي اللي في الفويس ده؟» من فيلم “بنات العم”

، «مش حلوة منك دي» ، «أنت بتعلي صوتك على مين ده؟ أمي بتتشاهد وهي بتصحيني من النوم» من فيلم “أبو العربي”، وفي مسلسل ريا وسكينة كانت كلمته الشهيرة “ولا هاه” وغيرها من الإفيهات ساهمت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة له.

مسلسل تيتا زوزو

وينتظر الفنان صلاح عبد الله، حالياً عرض أحدث أعماله الدرامية مسلسل «تيتا زوزو» ومن المقرر عرضه يوم21 سبتمبر الجاري، ويشاركه في بطولته إسعاد يونس، محمود البزاوي، محمد كيلاني، إسلام ابراهيم، ندى موسى، نور محمود، عابد عناني، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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