اعرف موعد مباراة بيراميدز القادمة في دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام منافسه الجيش الرواندي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستهل فريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مشواره في دوري أبطال أفريقيا بتعادل إيجابي أمام منافسه الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخيرة.

ويطمح بيراميدز لحسم مقعده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك من خلال تحقيق الفوز في لقاء الإياب لدخول مع الكبار في المنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراة بيراميدز القادمة في دوري أبطال أفريقيا

ستنطلق موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الجيش الرواندي يوم 21 سبتمبر الجاري ضمن مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز

وستبدأ صافرة مباراة بيراميدز المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات على ملعب "الدفاع الجوي" بالتجمع الخامس.

القناة الناقلة لـ مباراة بيراميدز القادمة :

ستذاع مباراة بيراميدز القادمة بشكل مباشر عبر قناة "أون تايم سبورت" الفضائية الناقل الحصري لمباريات السماوي في الأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ملامح قائمة بيراميدز أمام الجيش في دوري أبطال أفريقيا

ويستعرض لكم “الموجز” ملامح قائمة بيراميدز أمام الجيش الرواندي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، كريم حافظ، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، إسلام عيسى، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، محمود صابر، محمود زلاكة، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي.

جدير بالذكر أن بيراميدز قد تعاقد مؤخرًا مع اللاعب يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالإضافة لـ عبد الرحمن مجدي جناح نادي الإسماعيلي وطارق علاء من نادي سموحة.

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