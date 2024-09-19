بعد ظهور النتيجة.. تعرف على تنسيق معهد فني تجاري الزقازيق

ازادات التساؤلات عن تنسيق معهد فني تجاري الزقازيق والذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويبحث عنه الطلاب الراغبون في الالتحاق بالمعهد، حيث يمكنهم تحديد فرصهم في القبول ومعرفة الدرجة المطلوبة للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي الجديد.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل تنسيق معهد فني تجاري الزقازيق بالدرجات حيث يستطيع طلاب الشهادات الفنية ذات الثلاث سنوات والمعاهد الفنية المتوسطة وطلالب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الالتحاق بكليات المعهد.

تنسيق معهد فني تجاري الزقازيق

تفاصيل تنسيق معهد فني تجاري الزقازيق

الحد الأدنى للقبول في تنسيق معهد فني تجاري الزقازيق يصل إلى 84.83 درجة من دبلوم تجارة، ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدبلوم الفني من المدارس بنظام 3 سنوات، والمعاهد الفنية المتوسطة، والشهادات الفنية، وطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، التقديم والالتحاق بالمعهد بناءً على هذه النسبة.

معهد فني تجاري الزقازيق من كام؟

يصل تنسيق معهد فني تجاري الزقازيق إلى 84.83 درجة من دبلوم تجارة، أما الفني التجاري بقنا يصل إلى 79.65%، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ومعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشهادات الفنية وطلاب الثانوية العامة يمكنك الاطلاع عليها من هنـــــــــا.

معاهد تجارة تقبل من كام؟

معهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمحاسبة في القطامية 93.00%

المعهد العالي للعلوم التجارية والإدارية في المنصورة 91.72%

المعهد العالي للدراسات التجارية والإدارية في القاهرة 91.44%

المعهد العالي للعلوم التجارية في حلوان 91.00%

المعهد العالي للدراسات التجارية في الإسكندرية 90.75%

المعهد العالي للتجارة والإدارة في طنطا 90.50%

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة في شبين الكوم 90.00%

المعهد العالي للعلوم التجارية في الزقازيق 89.80%

المعهد العالي للتجارة والإدارة في بني سويف 89.50%

المعهد العالي للدراسات التجارية والإدارية في أسوان 89.00%

تنسيق معهد فني تجاري الزقازيق

كم مصروفات معهد فني تجاري؟

من المتوقع أن تصل مصاريف المعهد الفني التجاري ما بين 200 إلى 500 جنيه للصف الدراسي الواحد، بالإضافة إلى 50 جنيهًا لشراء الكتاب الواحد ويختلف ذلك وفقًا لكل معهد تجاري.

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