فيلم أهل الكهف يحقق رقمًا ضئيلًا.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم أهل الكهف.. شهد موسم الصيف السينمائي لعام 2024 الجاري، تنافسًا شديدًا بين عدد من الأفلام التي عرضت في السينمات، وقد تميز الموسم بتنوع الأعمال السينمائية المقدمة بين الكوميديا، الدراما، والأكشن، وهذا جذب اهتمام الجمهور والنقاد بشكل ملحوظ.



وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته بعض الأفلام بإيرادات هائلة، لكن بعضها الآخر واجه صعوبات في جذب الجماهير، مما أدى إلى تراجع إيراداتها في شباك التذاكر، وفيما يستعرض الموجز ترتيب الأفلام من الأعلى إلى الأقل من حيث الإيرادات.

فيلم “عاشق”

فيلم "عاشق" تصدر القائمة محققًا أعلى الإيرادات في الأسبوع الأول من عرضه، حيث بلغت إيراداته أمس 645,455 جنيهًا، مما جعله في الصدارة في السباق السينمائي لهذا الموسم.

إكس مراتي

فيلم "إكس مراتي"

فيلم "إكس مراتي" جاء في المركز الثاني بإيرادات بلغت 343,375 جنيه، الفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم أمينة خليل، محمد ممدوح، هشام ماجد، ومحمد أوتاكا، وغيرهم، وهو من إخراج معتز التوني.

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"

احتل فيلم “ولاد رزق 3: القاضية” المركز الثالث في قائمة الإيرادات، حيث بلغت إيراداته 106,360 جنيهًا، الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج طارق العريان.

فيلم “اللعب مع العيال”

فيلم "اللعب مع العيال"حل في المركز الرابع بإيرادات بلغت 72,613 جنيهًا، والفيلم بطولة محمد إمام، وأسماء جلال، وحجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.

عصابة الماكس

فيلم “عصابة الماكس”

فيلم "عصابة الماكس" جاء في المركز الخامس بإيرادات بلغت 28,404 جنيهًا، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، روبي، لبلبة، وغيرهم من النجوم.

فيلم “جوازة توكسيك”

فيلم "جوازة توكسيك" تصدر المركز السادس بإيرادات بلغت 21,104 جنيهًا، ويضم طاقمًا من النجوم منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، وغيرهم من النجوم.

أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف"

فيلم "أهل الكهف" جاء في ذيل القائمة بإيرادات ضعيفة للغاية، حيث حقق 526 جنيهًا فقط، مما جعله مهددًا بالسحب من دور العرض، والفيلم من بطولة خالد النبوي، وهو مستوحى من رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم.

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