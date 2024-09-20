بسبب نص كيلو بن وأغنية تيجي نسيب.. أكرم حسني مطلوب على جوجل

احتل اسم الفنان أكرم حسني صفحات السوشيال ميديا،وذلك بعد نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام" يروي فيه كواليس أغنية تيجي نسيب لـ أنغام، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أكرم حسني

كشف الفنان أكرم حسنى من خلال موقع " إنستجرام "تفاصيل مشاركته في أغنية تيجي نسيب التى طرحتها الفنانة أنغام في ألبومها الأخير الذي حمل نفس العنوان.

وقد نشر الفنان أكرم حسنى فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام"، للملحن إيهاب عبد الواحد وهو يغني تيجي نسيب على أنغام الجيتار، وهو يسجلها على هاتفه المحمول.

صورة من فيديو أكرم حسني



وعلق حسني على الفيديو قائلا ":يوم التلات 2 نوفمبر 2021.. الساعة أربعة الفجر... قام إيهاب عبد الواحد عشان يمشي بعد سهرة طويلة عندي في البيت إيهاب مسابش فيها الجيتار من إيده هو بيغنّي وكلنا بنغنّي معاه".

وأضاف: "بعد ما كله مشي جاتلي فكرة أغنية "تيجي نسيب" فكتبتها وخلّصتها على الساعة ستة الصبح، وهموت وأكلم إيهاب عشان يجيلي يسمعها ويلحّنها بس مكسوف أكلمه... الراجل لسه ماشي من عندي من ساعتين وأكيد ملحقش ينام. الساعة سبعة الصبح بعد ما قدرت أمسك نفسي لمدة ساعة كاملة اتصلت بيه فرد بصوت غرقان في النوم".

وكشف أكرم عن الحوار الذي دار بينه وبين إيهاب.

حوار أكرم حسني مع إيهاب عبد الواحد

أكرم: صباح الفل يا بوب... صحيت؟ ( سؤال فيه كمية استهبال مش طبيعية)

إيهاب: لا لسه... أنا نايم من ساعتين بس... في حاجة؟

أكرم: لا يا حبيبي مفيش... خلاص اصحى وكلمني

الساعة سبعة وربع اتصلت تاني

أكرم: إيه يا بوب صحيت؟

إيهاب (بعصبية مكتومة قدرت أحسها): أكرم أنت كويس؟

أكرم: آه يا معلم تمام بس أصلي كتبت حاجة كده وحاسس إنها حلوة فعايز أسمعهالك

إيهاب (بحماسة): لا إن كان كده هفوق وألبس وأجيلك.

أكرم: يالا مستنيك

الساعة سبعة ونص اتصلت بيه

أكرم: بوب قهوتك إيه؟

إيهاب (بعصبية): أكرم... والله العظيم بفوق وهاجي

أكرم: ماشي يا حبيبي مستنّيك

الساعة تسعة إيهاب وصل

أكرم: بوب أنا كتبت أغنية فرحان بيها أوي

إيهاب: طب مش كنت بتسألني قهوتي إيه؟

أكرم (بتجاهل): بص يا بوب الأغنية بتقول "تيجي نسيب... تيجي نجيبها في النصيب... تيجي نقول محناش لبعض ويبقى بعد تغيب وأغيب ..."

إيهاب (باندهاش): مين اللي كاتب الكلام ده؟

أكرم: أنا

إيهاب (بنفس حالة الاندهاش): أنا قهوتي سادة

أكرم: حالا".

وتابع أكرم: "من الساعة تسعة للساعة اتناشر إيهاب مبيعملش حاجة غير إنه ماسك الغيتار وعمال يجرب جمل لحنية في دماغه ويطلب قهوة سادة. الساعة اتناشر وعشر دقايق كان خلّص اللحن وبيسجله (بصوا الساعة اللي ورا عشان تتأكدوا) ومكانش يعرف إني لما قولتله وهو ماشي الفجر عايزين نكررها قريب إنها هتبقى قريب أوي كده".

وأختتم حسني الفيديو. قائلا: "الأغنية راحت للموزع الكبير صاحب اللمسات السحرية حسن الشافعي عشان يحط بصمته عليها وتطلع بالشكل اللي انتوا سمعتوه. أغنية "تيجي نسيب" اتكتبت واتلحنت في خمس ساعات واستهلكت نص كيلو بن وسط محوّج، بس عشان طالعة من القلب ولحّنها ملحن عبقري بيحس بكل كلمة ويترجمها للحن ربنا كرمنا بأن اللي يغنيها تبقى فنانة معجونة إحساس وفن وحلاوة صوت وحضور طاغي ومكانة كبيرة في قلوب جمهورها في كل حتة في الوطن العربي... أنغام".

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