ساندرا نشأت: لو مطورناش أفلامنا مش هنعرف نتغير والمخرج هو سبب النجاح والفشل

أقيمت صباح اليوم الجمعة ندوة ضمن فعاليات تكريم المخرجة ساندرا نشأت، وذلك في إطار الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي يستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.

حضر الندوة نخبة من صناع السينما، إلى جانب جمهور واسع من المهتمين بالفن السابع، لذلك يرصد " الموجز" أبرز تصريحات المخرجة ساندرا نشأت خلال الندوة في السياق التالي

ساندرا نشأت

حضور فني وثقافي مميز



شهدت الندوة حضور شخصيات بارزة من عالم السينما، على رأسهم السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.

كما شارك في الفعالية عدد من النجوم، من بينهم الفنان صبري فواز، والمخرجين هاني لاشين، عمر عبد العزيز، وأمير رمسيس، ولم تخلُ الندوة أيضًا من حضور الإعلامية بوسي شلبي، التي تفاعلت مع النقاشات التي دارت حول الأفلام المشاركة.

ساندرا نشأت: الإخراج هو الحلم والرسالة



في حديثها خلال الندوة التي أدارها الفنان أحمد وفيق، أشادت ساندرا نشأت بالأفلام المشاركة في المهرجان، معربة عن إعجابها بالمشاريع السينمائية التي تم عرضها.

وأكدت أن شغفها بالإخراج بدأ منذ الصغر، حيث كانت تحب توزيع الأدوار على زملائها في المدرسة.

وأضافت: "منذ صغري كنت أطمح لتقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور، ومن هنا جاء حبي للإخراج."

العمل والإبداع هما الأساس



وتابعت نشأت حديثها قائلة: "لابد أن نعمل بشغف خلال العام الماضي، أخرجت 40 فيلمًا قصيرًا لأحد التطبيقات التعليمية، وهي أفلام تهدف إلى توعية الأطفال وأسرهم."

وأكدت أن أي فنان يحب عمله سيقدم أعمالًا قوية، مشيرة إلى أن المخرج هو المحرك الأساسي لنجاح أو فشل أي عمل فني.

ساندرا نشأت خلال الندوة

التحديات والغياب عن الساحة الفنية



وعن غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، أوضحت ساندرا أنها تخشى تقديم أعمال دون المستوى المتوقع، مشيرة إلى أن الجمهور ينتظر منها دائمًا الجديد والمختلف.

كما تحدثت عن فيلم "مبروك وبلبل" كأحد النجاحات التي حققتها، مؤكدة أنها كانت تسعى دائمًا لتوصيل رسالة قوية من خلال أفلامها.

السينما ومستقبل الشباب

أشارت نشأت إلى أن الشباب اليوم يعانون من قلة الأفلام الجيدة في دور العرض، خاصة بعد مرور سنوات صعبة بسبب الثورات، جائحة كورونا، والحروب.

وأعربت عن أسفها لأن الجيل الحالي يتعرض لأفلام سطحية وغير هادفة، مضيفة: "إذا لم نطور أفلامنا الخاصة، فلن نتمكن من تقديم شيء جديد ومختلف، وسنظل تابعين للأفلام الأمريكية."

بداية العلاقة مع الفن



تحدثت نشأت أيضًا عن بداية علاقتها بالفن، موضحة أن حبها للتمثيل رفضته عائلتها، بعد مفاوضات قررت دراسة الأدب الفرنسي في كلية الآداب، ثم التحقت بمعهد السينما دون علم والدها، الذي وافق لاحقًا على دخولها عالم الإخراج.

نبذة عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يُذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر. الدورة الثانية للمهرجان تُعقد في الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر 2024، وتتضمن مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة، إضافة إلى جائزة "الجائزة الخضراء" للأفلام التي تدعم قضايا البيئة والمناخ.

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