مصطفى أبو سريع وأحمد وفيق يلفتان الأنظار بإطلالة من الغيط بمهرجان الغردقة





شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم الخميس انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، في احتفالية مميزة أقيمت في مسرح خاص تم تشييده وسط البحر في مارينا يخوت صن رايز جاردن بيتش.

حضر الحفل العديد من الشخصيات المهمة الذي رصدها موقع "الموجز"، منهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم وصناع السينما.

ظهور مصطفى أبو سريع وأحمد وفيق بإطلالة لافتة

تميز الحفل بظهور ملفت للفنان مصطفى أبو سريع والفنان أحمد وفيق، حيث ارتدى كلاهما بدلات خضراء مشابهة، مما دفع وفيق إلى المزاح قائلاً: "احنا جايين من الغيط حالا"، في إشارة طريفة للون البدلات التي ارتداها.

يذكر أن الفنان مصطفى أبو سريع، حقق نجاح في الفترة الأخيرة بعد مشاركته في مسلسل عمر أفندي بطولة الفنان أحمد حاتم وآية سماحة وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى تصدره التريند في رمضان الماضي بمسلسل العتاولة مع الفنان أحمد السقا وطارق لطفي.

مصطفى أبو سريع والفنان أحمد وفيق

لجان تحكيم متنوعة تعكس ثراء المهرجان

قدمت إدارة المهرجان لجان تحكيم متميزة للمسابقات الأربع. ترأست لجنة الأفلام الطويلة المخرج الكبير هاني لاشين، وضمت أسماء لامعة مثل الدكتورة إيمان يونس من مصر والمخرجة ساندرا جيسي من سويسرا.

أما لجنة الأفلام القصيرة، فقد ترأسها المخرج الدكتور خالد بهجت وضمّت نخبة من المخرجين من العراق والأردن.

فيما تشكلت لجنة تحكيم أفلام الطلبة برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وعضوية المنتج الدكتور محمد العدل. أما لجنة الجائزة الخضراء، فترأسها الخبير السياحي عاطف عبد اللطيف، وضمت الفنانة اللبنانية ميرنا وليد والفنان السعودي عمر الجاسر.

تكريم تجارب سينمائية شبابية ملهمة

من أبرز فقرات الحفل كان تكريم الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود، والمخرجة ساندرا نشأت، والمنتج هشام عبد الخالق، حيث قدم لهم رئيس المهرجان شهادات التقدير وقناع الفرعون الشاب توت عنخ آمون، تقديراً لإسهاماتهم الملهمة في السينما.

فقرة موسيقية وعروض سينمائية بارزة

شهد الحفل أيضاً فقرة موسيقية رائعة قادها الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي، حيث قدم مقتطفات من الموسيقى التصويرية لخمسة من أشهر الأفلام السينمائية العالمية.

كما اختُتمت الاحتفالية بعرض فيلمين يمثلان بدايات المخرج الكبير هاني لاشين، بما في ذلك مشروع تخرجه وفيلم "القارب"، الذي يعد بداية التعاون بين لاشين والفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

فعاليات متعددة تستمر حتى 24 سبتمبر

يستمر المهرجان حتى 24 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات متنوعة لأفلام الشباب، سواء الطويلة أو القصيرة، بالإضافة إلى أفلام الطلبة.

كما يركز المهرجان هذا العام على دعم البيئة من خلال جائزة "الجائزة الخضراء" التي تُمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على المناخ والبيئة.

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