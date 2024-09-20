مشادة بين داليا مبارك وعايض يوسف تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .. تفاصيل

في تصاعد مفاجئ للأحداث، اندلعت مشادة كلامية علنية بين الفنانين السعوديين عايض يوسف وداليا مبارك على منصة "إكس"، حيث تبادل الاثنان تهجمات ساخرة، مما أثار اهتمام المتابعين وجعل اسميهما يتصدران التريند.

يرصد موقع " الموجز " تفاصيل المشادة الكلامية في السياق التالي.

داليا مبارك

تفاصيل المشادة

بدأت داليا مبارك بتوجيه أسئلة لمتابعيها، حيث استفسر أحدهم عن إمكانية تعاون فني مع عايض يوسف، لترد قائلة: "مع عايض لا ولن يحصل أبداً إن شاء الله لكن هناك تعاون قريب إن شاء الله مع الفنان سلطان المرشد."

سارعت يوسف للرد على مبارك بأسلوب ساخر، معلقاً: "كل يوم تثبتين أنك مبدعة، وما شاء الله وصل إبداعك حتى بالردود، بالتوفيق يا نجمة وأتمنى ألبومك المقبل يكون بنفس مستوى ألبومك الأخير."

داليا مبارك

ردود فعل متبادلة

لم يتأخر رد داليا على يوسف، حيث قالت: "فعلاً ما يجي شيء جنب إبداعك، كل مرة تثبت حُسن نيتك تجاه ربعك، وإن شاء الله أمنياتي لك بالتوفيق."

وفي تغريدة لاحقة، أضافت: "أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب، يلا كمّلوا نفاق، أنا مبسوطة فقرة حلوة."

عايض يوسف

الديو المفاجئ وقرار سلطان المرشد

بعد هذا السجال، تم تسريب ديو يجمع داليا مبارك وسلطان المرشد بشكل مفاجئ، مما فاجأ الجمهور الذي تابع الخلاف.

بينما اعتبر البعض أن داليا أساءت إلى عايض، أكد سلطان المرشد أنه لا يرغب في أن يُدرج اسمه في الخلافات الشخصية، مضيفًا: "داليا أخت وصديقة، ولكن لم أحب أن يتم وضع اسمي في خلافات."

وعندما سُئل عن تراجعه عن الديو، قال: "خير إن شاء الله أن الديو لم يحصل، وإن شاء الله نجتمع في أعمال جاية قريبة."

كما عبّر عن إعجابه بمبارك، قائلاً: "أنا فعلًا فانز لهذا الصوت الجميل وأتمنى لها كل التوفيق يا رب."

أغنية جديدة وسط الجدل

بالتزامن مع هذا الجدل، فاجأت داليا مبارك متابعيها بإطلاق أغنيتها الجديدة "طمني عليك" على قناتها في يوتيوب، والتي أصدرتها في 19 سبتمبر، الأغنية من كلمات عدنان الأمير وألحان علي صابر، وتتناول مشاعر الشوق والقلق.

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