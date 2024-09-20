بقيادة رونالدو.. التشكيل الرسمي لفريق النصر لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التشكيل الرسمي لمواجهة الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. يستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية.

ويظهر ستيفانو بيولي، للمرة الأولى مع النصر بعد توليه المسؤولية الفنية، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، وذلك بعد التعادل مع الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا.

يحل النصر ضيفًا على الاتفاء، بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق بالدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- إيميريك لابورت- سالم النجدي.

خط الوسط : عبدالله الخيبري- أوتافيو دا سيلفا- أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

التشكيل الرسمي لفريق النصر

وغاب كريستيانو رونالدو، عن مواجهة الشرطة العراقي في الجولة الأولى من دوري ابطال أسيا، لتعرضه لوعكة صحية عدوى فيروسية.

ويأتي الاتفاق في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز السابع، برصيد 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق

تذاع مباراة النصر والاتفاق، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تعد الناقل الحصري لـ مباريات الدوري السعودي 2024-2025.

بيولي يفضل النصر السعودي عن العروض الأوروبية

كشف بيولي المدير الفني لفريق النصر، خلال المؤتمر الصحفي الأول لتقديمه، أنه يفضل الانتقال للدوري السعودي، والبحث عن تجربةٍ جديدةٍ، وسبق له أن درَّب في إيطاليا لمدة 25 عامًا، وحاليًّا يبحث عن خلق فريقٍ جديدٍ من خلال التعاقد مع النصر، وأنه كانت لديه عروضًا كثيرة، ولا فضل عرض النصر.

وأضاف بيولي "المباريات ستكشف لي مدى قدرات الفريق، وسلبياته وعيوبه، وهي ما ستخبرني بمميزات اللاعبين. نعم أتيت في وقتٍ جيدٍ، ولدينا مباراةٌ مهمةٌ مقبلةٌ أمام الاتفاق، في الجولة الرابعة في الدوري السعودي، وأعتقد أننا قادرون على الحصول على نتائج إيجابيةٍ."

وتابع الإيطالي: "شاهدت جميع مباريات النصر الموسم الجاري، ودوَّنت الملاحظات السلبية والإيجابية، وليس لدي الوقت الكافي لمعرفة كل شيءٍ، لكنني أعتقد أن الفريق يملك عديدًا من المحترفين، ولديه مجموعةٌ رائعةٌ من العناصر التي تؤدي العمل بشكلٍ رائع".

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