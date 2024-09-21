دخل الكعبة وطلق زوجته لأسباب سياسية.. أسرار في حياة الفنان خليل مرسي بمناسبة ذكرى ميلاده

ذكرى ميلاد خليل مرسي.. يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي، الذي ترك بصمة واضحة في عالم الفن من خلال الأدوار المتنوعة التي قدمها سواء في السينما، والمسرح، والتلفزيون.

خليل مرسي

معلومات عن خليل مرسي

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته، مسيرته الفنية تجاوزت الـ200 عمل فني، وُلد خليل مرسي في يوم21 سبتمبر 1946، وبدأ مشواره العلمي بدراسة الزراعة، قبل أن ينتقل للفن بدراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليحصل لاحقًا على الدكتوراه ويصبح فنانًا أكاديميًا، ترأس قسم المسرح في إحدى الجامعات المصرية الخاصة، حيث تتلمذ على يديه عدد كبير من نجوم الفن الذين عرفوه كمعلم استثنائي فلم يبخل بخبرته على تلاميذه.

تميز الفنان خليل مرسي بملامحه الجادة وصوته القوي الذي أهله لتقديم أدوار القضاة والمحققين بمهارة، ومن أبرز أعماله دوره في فيلم "الهروب من الخانكة" مع نور الشريف، وفيلم "العقرب" مع كمال الشناوي، "مهمة في تل أبيب" و"احذروا هذه المرأة"، ورغم أن بعض أدواره كانت ضيوف شرف، مثل دوره في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، إلا أنه ترك أثرًا كبيرًا لدى الجمهور.

كان للمسرح نصيب كبير من حياة خليل مرسي الفنية، حيث قدم فيه أعمالاً مثل "سكة السلامة" و"دستور يا أسيادنا".



تجربة خليل مرسي مع الحج والعمرة

وعلى الصعيد الشخصي، أدى مرسي فريضة الحج مرتين، والعمرة أكثر من 12مرة، وكان له تجربة روحية عندما تمكن من دخول الكعبة المشرفة بفضل صدفة جمعته بأحد أبناء قبيلة بني شيبة، وقد بكى بسبب عدم تمكنه من رؤية الكعبة ذات مرة، وحكى عنها في تصريحات تلفزيونية له، قائلاً:"انقبضت بشدة وبكيت لكن ربك سبحانه وتعالى كأنه يقول لي أنت انقبضت لأنك لم تر الكعبة، ولذلك سوف أفرج عنك بدخولك حرم الكعبة من الداخل، وكانت فرصة لي أنا والفنان أحمد بدير لدخولها، حيث قابلنا شخصا يدعى أحمد شيبة وهو من قبيلة بني شيبة الذين يحملون مفاتيح الكعبة، وهو ضابط لكن كان يرتدي ملابس مدنية، فقال لنا أن تأتى قبل الفجر وأنا سوف أدخلكما، وبالفعل أدخلنا من الباب الخشبي ووجدنا أنفسنا أمام الحجر الأسعد وتسلمنا الحجر الأسعد وقبلناه ثم صعدنا إلى الغرفة، وكانت الدموع تسيل منا بغزارة شديد".

تم تكريمه خلال الدورة الأولى من مهرجان المسرح التربوي، وتحدث عن تكريمه قائلاً في تصريحات صحفية له :" التكريم في مصر لا يأتي إلا بعد رحيل الفنان في العادة، لكن حينما يأتي وهو مازال على قيد الحياة يصبح له مردود جميل في نفسه ".

خليل مرسي

خلافات خليل مرسي مع زوجته

شهدت نهاية حياته خلافات مع زوجته بسبب اختلافهما السياسي بعد أحداث 30 يونيو 2013،وقال في مقابلة صحفية إن بداية الخلافات بينهما كانت بعدما شارك يوم 30 يونيو في التظاهرات لإسقاط الإخوان في ميدان التحرير، فوّض الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب، وهو ما تسبب في غضب زوجته منه، مُضيفًا:"كانت إخوانية صارمة، وكانت تتظاهر مع المعتصمين من جماعة الإخوان في رابعة العدوية" لذا حدثت مشاكل كثيرة بينهما بعد ذلك.

وفاة خليل مرسي

توفي الفنان خليل مرسي في 5 أغسطس 2014 عن عمر ناهز 68 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان آخر ما طالب به قبل وفاته هو فرض الرقابة على الأعمال الفنية التي تخدش حياء المجتمع وتسيء لقيمه.

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