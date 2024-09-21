«استودعتك أبنائي ونسألك حفظ المرسلين».. أفضل دعاء دخول المدارس

يحرص الآباء والأمهات مع بداية العام الدراسي الجديد على البحث عن دعاء دخول المدارس؛ فالدعاء بالتوفيق والعون من الله عز وجل يتردد على ألسنة الآباء والأمهات والطلاب، أملًا في أن يمن الله عز وجل عليهم بالتوفيق في دراستهم وحفظهم من أي شر يواجههم، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء، نقدم لكم أفضل دعاء دخول المدارس قبل بدء الدراسةغدا.

دعاء دخول المدارس

" اللهمّ إنّي أسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، وحسبي الله ونعم الوكيل".

دعاء بدء الدراسة

" اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل"

" اللهمّ أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وأكرمنا بأنوار المعرفة والفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك".

دعاء بداية العام الدراسي الجديد

" اللّهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة"

"اللهمّ افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، إنّك على كلّ شيء قدير".

“اللهم إني أستودعك أولادي أن تجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً وأسعدهم حياةً وأرغدهم عيشة، اللهم احفظهم واسترهم, واهدهم وبارك في اعمارهم ولا تجعل ابتلائي فيهم، اللهم لاتحرمهم خير ماعندك يا الله”

" ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا. ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين".

" اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك"

" اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح، اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك".

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