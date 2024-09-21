4 فتيات يتهمونه بالتحرش والتحقيقات مستمرة.. تطورات في قضية صلاح الدين التيجاني

في تطور جديد لقضية الشيخ صلاح الدين التيجاني، قررت نيابة شمال الجيزة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وإرسال صور خادشة لها، ويرصد الموجز تفاصيل القضية.



وكان التيجاني قد خضع لجلسة تحقيق استمرت لثمان ساعات، واجه خلالها اتهامات بالتحرش بالفتاة "خديجة" وإرسال صور غير لائقة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما نفى التيجاني هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدًا على علاقته الأبوية بالفتاة، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية.





تطورات مثيرة





ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، فقد تقدمت أربع فتيات ببلاغات أخرى ضد التيجاني، يتهمنه فيها بارتكاب أفعال مشابهة، وقد حددت النيابة جلسة للاستماع إلى أقوالهن في الأيام المقبلة.



من جانبه، برر التيجاني اتهامات الفتاة له بأنها ترجع إلى رفضه لزواجها من ابنه، مؤكدًا أنها تعاني من اضطرابات نفسية.





الطريقة التيجانية تتبرأ





في سياق متصل، أصدرت الطريقة التيجانية بيانًا رسميًا تتبرأ فيه من الشيخ صلاح الدين التيجاني، مؤكدة أنه تم فصله من الطريقة منذ فترة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده.





مجلس المرأة يتصدى للتحرش





في إطار حرصه على حماية المجتمع من الجرائم، أقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الشيخ التيجاني، وذلك بعدما تلقى عدة شكاوى تفيد بتورطه في أعمال منافية للأخلاق والقانون.



وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على أهمية دور المؤسسات الرسمية في مواجهة أي انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة ضد المرأة.

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بداية القضية:





وكانت القضية قد بدأت بنشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت فيه سيدة مجهولة التيجاني بالتحرش بها، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك وفتح تحقيق في الواقعة.





من هو الشيخ صلاح الدين التيجاني؟





صلاح الدين التجاني، يعرف نفسه على أنه أحد مشايخ الطريقة التيجانية



«حامل لواء أهل الرواية والأثر»،



نسبه ينتهي إلى الحسن بن على، بحسب ما يشير على صفحته على «فيس بوك»،



كما أن له العديد من المؤلفات



ودشن زاويته الخاصة في إمبابة؛ لتكون مساحة لاستقبال رواده الراغبين في الجلوس بقربه وسماع خطبه وتفسيراته.

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