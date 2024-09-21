التشكيل الرسمي لـ ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التشكيل الرسمي لفريق ريال مدريد، لمواجهة ضيفه إسبانيول، مساء اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، لموسم 2024-25، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويستعرض الموجز تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول



وجاء تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم ضد إسبانيول في الدوري الإسباني كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – إيدير ميليتاو ــ فيران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: أردا جولر – رودريجو جوس – كيليان مبابي.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: لونين – فيران جونزاليس – لوكا مودريتش – إندريك – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – براهيم دياز – جاكوبو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

تنقل قنوات “بي إن سبورتس” مباريات الدوري الإسباني، ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواجهات ريال مدريد وإسبانيول

تقابل ريال مدريد وإسبانيول، خلال 192 مباراة، فاز الملكي 115 لقاء، سجل 409 هدفًا، بينما فاز إسبانيول 43 مواجهة، أحرز 215 هدفًا، وتعادل الفريقين في 34 مباراة.

وكان ريال مدريد قد فازعلى نظيره سوسيداد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد الهدفين في شباك سوسيداد، من ركلتي جزاء، عن طريق فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

ويحتل الميرنجي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الوصيف أتلتيكو مدريدو و4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي إسبانيول في المركز الـ 12، برصيد 7 نقاط.

هداف مواجهات ريال مدريد وإسبانيول

راؤول جونزاليس - 17 هدفًا - ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو- 16 هدفًا - ريال مدريد كريستيانو رونالدو- 15 هدفًا - ريال مدريد كريم بنزيما - 12 هدفًا - ريال مدريد مانويل ألداي - 11 هدفًا - ريال مدريد

إقرأ أيضًا:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية لويس دياز.. محمد صلاح يتراجع

الكارت الرابح.. هل يدفع الزمالك بالصفقات الجديدة في السوبر؟