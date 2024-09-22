إليك رابط موقع جامعة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

بعد إعلان نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية 2024، يتوجه الطلاب للاستعلام عن الكليات المتاحة لهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، ونرصد لكم من خلال موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الأزهر 2024

يمكن للطلاب معرفة نتيجة التنسيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بجامعة الأزهر من خلال الضغط هنا.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

النقر على أيقونة عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024.

نتائج تنسيق كليات الأدبي بنات:

كلية الإعلام: 519 درجة (82.38%)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 494 درجة (78.41%)

كلية التجارة، تخصص عام: 406 درجات (64.44%)

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الإسلامية: 409 درجات (64.92%)



نتائج تنسيق جامعة الأزهر كليات الأدبي بنين:

كلية اللغات والترجمة: 355 درجة (56.35%)

كلية الإعلام: 440 درجة (69.84%)

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات: 496 درجة (78.73%)

كلية التجارة، تخصص عام: 429 درجة (68.1%)

كلية التربية الرياضية: 357 درجة (56.67%)

كلية أصول الدين: 351 درجة (55.71%)

كلية اللغة العربية: 340 درجة (53.97%)

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون: 353 درجة (56.03%)

تتضمن هذه النتائج الكليات المتاحة للطلاب، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات الأكاديمية المناسبة.

نتائج تنسيق جامعة الأزهر القسم العلمي للبنين:

كلية العلوم القاهرة: 516 درجة (79.38%)

كلية الهندسة الزراعية القاهرة: 518 درجة (79.69%)

اللغات والترجمة: 491 درجة (75.54%)

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية: 567 درجة (87.23%)

معهد إعداد فني المختبرات: 559 درجة (86%)

كلية الإعلام: 453 درجة (69.69%)

كلية التجارة القاهرة: 481 درجة (74%)

كلية الزراعة: 478 درجة (73.54%)

كلية التربية: 379 درجة (58.31%)

كلية اللغة العربية: 435 درجة (53.08%)

نتائج تنسيق القسم العلمي للبنات:

كلية التمريض: 578 درجة (88.92%)

كلية العلوم: 562 درجة (86.46%)

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر: 577 درجة (85.69%)

كلية الإعلام: 525 درجة (80.77%)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 488 درجة (75.8%)



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