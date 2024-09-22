أبناء الفنانين يستحقون دعمكم ..فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان ونجله

خرجت الفنانة فريدة سيف النصر لتدافع عن الفنان محمد رمضان ونجله في ظل الجدل الذي أثارته أزمة أخيرة تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت فريدة أن أبناء محمد رمضان تربوا تربية حسنة، نافية الأوصاف السلبية التي وصفهم بها والد الطفل الذي نشبت بينه وبينهم مشادة، لذلك يرصد موقع “ الموجز” رسالتها في السياق التالي

فريدة سيف النصر

رسالة فريدة على مواقع التواصل

أكدت فريدة سيف النصر في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنها تشهد على حقد البعض تجاه أبناء الفنانين لمجرد أنهم ينتمون لعائلات فنية.

وأشارت إلى أن هناك من يتحدث بسلبية عن هؤلاء الأطفال دون معرفة حقيقية عن تربيتهم، مؤكدة أن كل ما يأمل فيه الفنانون هو دعم الجمهور لهم.

خناقة الأطفال وتفاصيل الموقف

تطرقت فريدة إلى تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن الشجار كان بين الأطفال وأن المتحدث في المداخلة مع الإعلامي عمرو أديب لم يدرك تفاصيل الموقف بالكامل.

ولفتت إلى أن الأطفال ليسوا مسؤولين عن تصرفاتهم، داعية الجميع لعدم تصعيد الأمور إلى النيابة، بل التركيز على المصالحة.

دعوة للحب

اختتمت فريدة سيف النصر منشورها بدعوة للجمهور كي يتقبلوا أبناء الفنانين ويحبوا الأطفال بلا تحيز، وأكدت أن الأمل في المصالحة والتفاهم بين العائلات أكبر من الخلافات، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على براءة الطفولة.

ووجهت فريدة سيف النصر، نداءً للجميع بالتخلي عن التحامل، داعية إلى محبة أبناء الفنانين والتعاون في بناء مجتمع يفضل السلام على النزاع.



فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر تتضامن مع مها أحمد



وسبق وأن شاركت النجمة فريدة سيف النصر منشور أكدت من خلاله تضامنها الكامل مع الفنانة مها أحمد بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها، وقالت: “مها أحمد حراقة وتعباكم، وفي مذيعات دماغهم انتوا مالكم ومالها السوشيال ميديا مليانة بلاوي ما تتخانق ولا تعمل تيك توك براحتها ده كفاية لبسكم ومكياجكم ما انتوا بتعملوا كل حاجة ..الشعب كله بقى على التيك توك اشمعنا هي تعباكم كل واحد ادرى بظروفه سببوها في حالها، الناس تعبانه واي حاجه تجيب مصروف عيالهم بشرف بيعملوها ايه شوفتوها قلعت وبتتصور ولا نزلت كباريهات"!!

وتابعت فريدة سيف النصر: “يشرفني ادافع عن ست سمعتها الماظ..ربنا يخليلها جوزها المحترم وأولادها، تقدروا تتكلموا عن اللوكات والهدوم اللي مش موجوده في صور الممثلات اللي في كل المواقع.. اتقوا الله في بعض”.



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