آخرهم إسماعيل الليثي.. نجوم فقدوا فلذات أكبادهم

آخرهم ابن إسماعيل الليثي.. الفراق من أقسى التجارب التي يمكن أن يمر بها الإنسان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان طفل، هذه اللحظات المؤلمة تترك أثراً عميقاً في النفس، وتجعل الإنسان يشعر الإنسان بالعجز، وقد عانى العديد من الفنانين من هذه التجربة المؤلمة.

ولعل آخر هؤلاء الفنانين الذين عانوا من مرارة فقدان أبنائهم الفنان إسماعيل الليثي، الذي فقد ابنه ضاضا بعد سقوطه من شرفة المنزل بالدور العاشر، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الفنانين الذين عانوا قبله من فقدان أبنائهم.

جومانا مراد

جومانا مراد

الفنانة جومانا مراد كانت واحدة من هؤلاء الفنانين، حيث فقدت طفلتها "ديانا"، التي لم تتجاوز العام الواحد، بعدما وُلدت مبكرًا في الشهر السادس من الحمل، عبرت جومانا عن حزنها الشديد لرحيلها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بقولها: "فراقك صعب ومؤلم، ولكن أكيد أنتِ في مكان أفضل، يارب ألهمنا الصبر والسلوان".

أوس أوس

تجربة مشابهة مر بها الفنان أوس أوس، الذي فقد ابنه "علي" بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادته، كتب أوس أوس كلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" : "مفيش كلام يتقال غير الحمد لله... ربنا استرد وديعته، وحتة مننا سبقتنا في الجنة".

داليا البحيري

الفنانة داليا البحيري أيضًا واجهت فاجعة فقدان ابنتها الأولى "خديجة" التي رحلت بسبب مرض نادر، خلال مقابلة تلفزيونية، قالت داليا إنها شعرت بأن الله أخذ ابنتها لكي يريحها، مؤكدة أنها كانت تتألم لرؤية ابنتها تعاني من المرض، قائلة :"حسيت إن ربنا أخدها عشان هي ترتاح، وعشان أنا كمان أقدر أقف على رجلي وهي تبقى ‏في مكان أحسن لأني كنت بتألم في كل مرة بشوفها وبشوف صحابها، لأن هي ما كانتش هتعيش حياة طبيعية، ‏الواحد بيعمل اللي يقدر عليه بس مهما عملتي بيبقى في حاجات أكبر منك".

مديحة حمدي

مديحة حمدي

كما أن الفنانة مديحة حمدي عاشت مأساة فقدان طفلها الرضيع وهو في سن العامين، خلال تصويرها لمسلسل «عيلة الدوغري» خارج مصر، علمت أن ابنها قد توفي إثر حادث، وحكت تفاصيل تلك الواقعة، وأكدت انه بعد أيام قليلة من سفرها سقط ابنها الرضيع أرضًا، واصطدمت رأسه بالأرض بشدة، وتكونت المياه عنده على المخ، ووقتها قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، لكنه خرج من العملية ميتًا، ولم يخبرها أي شخص بما حدث للطفل، وطلب زوجها الذي كان مُخرج العمل حينها عودتها لمصر سريعًا، وطلب من جميع أفراد عائلتها بعدم إخبارها برحيل طفلها، وعندما عادت وجدت نجلها الأكبر في استقبالها بالمطار، وعندما سألته عن اخيه أخبرها إنه ذهب مع الطبيب للولايات المتحدة الأمريكية، واندهشت بعدم وجود زوجها، ووجود خالها الذي حكى لها تفاصيل تلك الواقعة.

إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي



وعانى الفنان الشعبي إسماعيل الليثي وزوجته خبيرة التجميل شيماء سعيد من فقدان نجلهما رضا، لم يتجاوز عمره الثماني سنوات، فقد توفي أول أمس، نتيجة سقوطه من شرفة منزلهم في الطابق العاشر، وأعربت والدته عن حزنها الشديد وقامت بنعيه عبر حسابها الرسمي على منصة "تيك توك"، برسالة مؤثرة، قالت فيها:"ربنا يرحمك يا حبيبي، وجعت قلوبنا كلنا، يا حبيبي يا ابني، يا رب برد ناري".

وتصدر اسم والده الفنان إسماعيل الليثي، التريند بعد وفاة ابنه رضا، الشهير بلقب "ضاضا"، كان آخر ظهور لضاضا منذ أيام قليلة مع والده وإخوته، عندما كشف إسماعيل الليثي عن تحضيره لأغنية جديدة له، وكتب وقتها في تعليقه على الصورة التي شارك الجمهور بها: "ربنا يخليكم لي يا حبايب بابا، طالما أولادي في الدنيا أنا قد الدنيا".

ضاضا نجل إسماعيل الليثي كان معروفًا على تطبيق تيك توك، فقد كان يقدم محتوى فنيًا وكوميديًا، وكان يتابعه60 ألف شخص، و فيديوهاته وصلت مشاهداتها إلى 1.5 مليون.

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