جميع المراحل الدراسية.. رابط تحميل كتب الوزارة 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تحميل كتب الوزارة 2025 والتي تشمل جميع المناهج الدراسية لكافة الصفوف التعليمية بدءً من مرحلة رياض أطفال حتى المرحلة الثانوية عبر موقع بوابة التعليم الإلكتروني.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تحميل كتب الوزارة 2025 وخطوات الحصول على الكتب والمناهج الدراسية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حيث يمكن لأولياء الأمور أو الطلاب تحميل الكتب بسهولة بطرق مجانية.

تحميل كتب الوزارة 2025

لينك تحميل كتب الوزارة 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل كتب الوزارة 2025 بسهولة من حلال الدخول على موقع بوابة التعليم الإلكتروني أو منصة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة الترربية والتعليم من هنــــــــــــــا ويمكن الدخول عليها واختيار المرحلة التي تريدها.

خطوات تحميل كتب الوزارة 2025

قم بزيارة موقع بوابة التعليم الإلكتروني أو منصة التعليم الإلكتروني.

اختار المرحلة التعليمة التي تريد منها الكتب الدراسية.

وبعد ذلك قم باختيار خدمة كتاب الطالب.

وبعد ذلك اختار المواد التي تريد تحميلها.

وستظهرلك ثم اضغط على كلمة تحميل وستكون على جهازك pdf بكل سهولة.

تحميل كتب الوزارة 2025

روابط تحميل كتب الوزارة 2025

نور لكم روابط تحميل كتب الوزارة 2025 وفقًا لكل مرحلة دراسية والتي تتضمن مرحلة ررياض أطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية كالتالي.

رابط تحميل كتب الوزارة 2025 مرحلة رياض أطفال هنــــــــــــا

رابط تحميل كتب الوزارة 2025 المرحلة الابتدائية هنـــــــــــا

رابط تحميل كتب الوزارة 2025 المرحلة الإعدادية هنـــــــــــــا

رابط تحميل كتب الوزارة 2025 المرحلة الثانوية هنــــــــــــــــــا

كما حددت وزارة التربية والتعليم أيضًا نشر التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية لطلاب صفوف النقل على الموقع الرسمي للوزارة، بناءً على توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، نتيجة لذلك، بدأ أولياء الأمور في البحث عن الرابط الرسمي للاطلاع على هذه الواجبات والتقييمات.

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

وننشر لكم رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية حيث يمكن لطلاب الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا

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