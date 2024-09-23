«الصحة» تكشف حقيقة تراجع معدلات الإنجاب فى مصر .. تفاصيل

معدلات الإنجاب.. أعلن الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، عن انخفاض معدل الإنجاب الكلي في مصر من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.85 طفل في عام 2021 ، وأرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها التحسينات الملحوظة في خدمات تنظيم الأسرة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

معدلات الإنجاب فى مصر

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، أوضح حسن أن الاستقرار النسبي الذي تشهده الدولة ساهم في تعزيز هذه الخدمات، وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر وسائل تنظيم الأسرة في جميع المناطق من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الرائدات الريفيات في توعية السيدات بأهمية وسائل منع الحمل.

كما أضاف أن الخطاب الإعلامي في هذا المجال شهد تطورًا كبيرًا، حيث يتم تسليط الضوء على مخاطر الزيادة السكانية. وأكد أن تأخر سن الزواج يسهم في تقليل عدد السنوات الممكنة للإنجاب، وأن ارتفاع مستوى التعليم لدى المرأة يعزز من طموحاتها الشخصية والمهنية.

وأشار حسن إلى أنه لا توجد دلائل تشير إلى أن انخفاض معدلات الخصوبة هو السبب الرئيسي وراء تراجع معدلات الإنجاب في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، أن الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة في مصر تزايدت لتصل إلى 250 يومًا، مقارنة بـ245 يومًا للوصول إلى المليون السابق و221 يومًا للوصول إلى المليون الذي قبله. ويعود ذلك إلى تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية، التي بلغت 5599 مولودًا، بعد أن كانت 5683 مولودًا في الفترة السابقة و6089 مولودًا عند الوصول إلى 104 ملايين نسمة.

وأشار البيان إلى أن عدد المواليد خلال الفترة من 3 يونيو الماضي إلى 8 فبراير الجاري بلغ 1.399 مليون مولود، بمتوسط 5599 مولودًا يوميًا، أي ما يعادل 233 مولودًا كل ساعة، أو مولود كل 15.4 ثانية.

وعلى صعيد معدل المواليد، فقد انخفض من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 لكل ألف في 2023. وسجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر أعلى المعدلات، بينما كانت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية الأقل.

كما أظهرت البيانات انخفاض أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة في مواجهة الزيادة السكانية. وتوضح بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود عام 2021، ثم إلى 2.76 مولود عام 2022.

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