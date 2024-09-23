دليلك للمستقبل.. تعرف على الكليات التي لها حق التكليف بعد التخرج

يُعتبر اختيار الكليات التي لها امر تكليف بعد التخرج من القرارات المهمة التي تحدد مسارك المهني في مصر، حيث توجد مجموعة من الكليات المعروفة بتقديم تكليفات إلزامية للخريجين، حيث تضمن لهم الحصول على وظائف خلال فترة قصيرة بعد التخرج، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الكليات التي لها امر تكليف بعد التخرج

تشمل تخصصات الكليات التي لها امر تكليف بعد التخرج وتوفير فرص عمل مجالات حيوية مثل الطب البشري والتمريض والشرطة والقوات المسلحة. سنستعرض في هذه المقالة تفاصيل هذه الكليات وأسمائها، بالإضافة إلى توفير خارطة طريق تساعدك في اختيار الكلية المناسبة لك.

الكليات العسكرية



تعتبر الكليات العسكرية من أهم المؤسسات التعليمية في مصر، حيث تساهم في تخريج ضباط يتمتعون بالاحترافية المطلوبة لتلبية احتياجات الجيش سنويًا.

كليات الطب



تُعرف كليات الطب بتخريج أطباء يعملون في المؤسسات الحكومية بشكل سريع. رغم أن الرواتب في البداية قد لا تكون مرتفعة مقارنةً بالجهد الدراسي الذي يبذله الطلاب على مدار سبع سنوات، إلا أن التكليف الإلزامي يضمن لهم فرصة عمل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لفترات تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، حسب التخصص.

كلية ومعهد التمريض



تقدم كليات ومعاهد التمريض تكليفات للخريجين للعمل في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية. يمتد التكليف من سنة إلى سنتين، ويُحدد راتب الممرض من قبل ديوان عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة.

كليات طب الأسنان



يعد التكليف في كليات طب الأسنان إلزاميًا، حيث يتعين على الخريجين العمل في مواقعهم المحددة لمدة معينة. خلال هذه الفترة، يمارسون مهاراتهم في مجالات متعددة مثل العلاجات الوقائية وجراحة الفم.

كليات طب علاج طبيعي



تُعد كليات طب العلاج الطبيعي جزءًا من الكليات التي تفرض تكليفًا إلزاميًا على الخريجين، حيث يعمل الأخصائيون في مجالات إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي بعد تخرجهم.

معهد فني صحي



يُكلف خريجو المعاهد الفنية الصحية بالعمل في مجالات تخصصهم، ويتقاضون رواتب جيدة من وظائفهم الحكومية.

باختيارك إحدى هذه الكليات، يمكنك ضمان مستقبل مهني مستقر، مع فرص لتطوير مهاراتك واكتساب الخبرة العملية.



معهد فني تمريض



هذا المعهد هو من أبرز معاهد التمريض التي لها تكليف، فبعد التخرج من معهد فني تمريض يخضع الطالب لتكليف إلزامي لمدة عام واحد في أحد مستشفيات وزارة الصحة ويتم توزيع فنيين التمريض على المحافظات المختلفة حسب احتياجات كل محافظة.

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