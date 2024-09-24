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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الدوري الإسباني والملاعب المختلفة

ريال مدريد
ريال مدريد

تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مباريات هامة ومرتقبة، أبرزها انطلاق الجولة السابعة في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 24 - 9 - 2024، والقنوات التي ستقوم بعرضها في جميع أنحاء العالم، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، في الدوري الإسباني والملاعب المختلفة.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إشبيلية X بلد الوليد – في تمام الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

فالنسيا X أوساسونا – في تمام الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد X ديبورتيفو ألافيس – في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

ويمبلدون X نيوكاسل يونايتد – في تمام الساعة 9:45 مساء

تشيلسي X بارو – في تمام الساعة 9:45 مساء 

وال سال X ليستر سيتي – في تمام الساعة 9:45 مساء

مانشستر سيتي X واتفورد – في تمام الساعة 9:45 مساء

ويكمب وندررز X أستون فيلا – في تمام الساعة 10 مساء  على قناة beIN Sports HD 5

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ليتشي X ساسولو – في تمام الساعة 5 مساء على قناة AD Sports 1 HD

كالياري X كريمونيزي – في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

تورينو X إمبولي – في تمام الساعة 10 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

البكيرية X الهلال – في تمام الساعة 6:35 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الجبلين X الفتح – في تمام الساعة 6:45 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD 

الاتحاد X العين – في تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD 

الخلود X الشباب – في تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD

مواعيد مباريات كوبا سود اميريكانا

كورينثيانز البرازيلي X فورتاليزا البرازيلي – في تمام الساعة 2:30 صباحا

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

ريفر بليت الأرجنتيني X كولو كولو التشيلي – في تمام الساعة 2:30 صباحا

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