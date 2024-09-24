بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الدوري الإسباني والملاعب المختلفة
تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مباريات هامة ومرتقبة، أبرزها انطلاق الجولة السابعة في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.
ويستعرض الموجز أمام متابعيه، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 24 - 9 - 2024، والقنوات التي ستقوم بعرضها في جميع أنحاء العالم، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، في الدوري الإسباني والملاعب المختلفة.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إشبيلية X بلد الوليد – في تمام الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X أوساسونا – في تمام الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ريال مدريد X ديبورتيفو ألافيس – في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
ويمبلدون X نيوكاسل يونايتد – في تمام الساعة 9:45 مساء
تشيلسي X بارو – في تمام الساعة 9:45 مساء
وال سال X ليستر سيتي – في تمام الساعة 9:45 مساء
مانشستر سيتي X واتفورد – في تمام الساعة 9:45 مساء
ويكمب وندررز X أستون فيلا – في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
ليتشي X ساسولو – في تمام الساعة 5 مساء على قناة AD Sports 1 HD
كالياري X كريمونيزي – في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD
تورينو X إمبولي – في تمام الساعة 10 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة
البكيرية X الهلال – في تمام الساعة 6:35 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD
الجبلين X الفتح – في تمام الساعة 6:45 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD
الاتحاد X العين – في تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD
الخلود X الشباب – في تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD
مواعيد مباريات كوبا سود اميريكانا
كورينثيانز البرازيلي X فورتاليزا البرازيلي – في تمام الساعة 2:30 صباحا
مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت الأرجنتيني X كولو كولو التشيلي – في تمام الساعة 2:30 صباحا
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