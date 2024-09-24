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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستعد نادي مانشستر سيتي، لخوض مباراة مثيرة ضد واتفورد، في إطار منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في نسختها الجديدة 2024-2025.

وسيستضيف مانشستر سيتي نظيره واتفورد، في مباراة قوية على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية في نسختها الجارية، ليتسلح بحضور جماهيره.

ويستعرض الموجز كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، على أن تقام هذه المواجهة، على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بهذا الموسم.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

 التردد  11566. 

معدل الاستقطاب- عمودي. 

معدل الترميز 27500.

 معدل تصحيح الخطأ 2/3.

 تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

 تردد 11054.

 الاستقطاب- أفقي. 

معدل الترميز 27500. 

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في كأس الرابطة الإنجليزية

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

في خط الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - مانويل اكانجي - جوش ويلسون إيسبراند.

في خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيز - جيمس مكاتي.

في خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - سافينيو.

الأندية المتوجة بلقب كأس كاراباو

ليفربول 9 ألقاب مواسم: 1980–81، 1981–82، 1982–83، 1983–84، 1994–95، 2000–01، 2002–03، 2011–12، و2021-22.

مانشستر سيتى 8 ألقاب مواسم: 1969–70، 1975–76، 2013–14، 2015–16، 2017–18، 2018–19، 2019-20، 2022-21.

مانشستر يونايتد 5 ألقاب مواسم: 1991–92، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2016–17، متساويا مع أستون فيلا : 1960–61، 1974–75، 1976–77، 1993–94، 1995–96.

ومع تشيلسى: 1964–65، 1997–98، 2004–05، 2006–07، 2014–15.

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