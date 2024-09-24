بعد حرق وجهها.. أسماء أبو اليزيد في 5 وجوه

حالة من القلق أثارتها الفنانة أسماء أبو اليزيد بعد تعرضها لحروق في الوجه، أثناء حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وبعدها بساعات قليلة نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام "منشورًا تعبر فيه عن شكرها وامتنانها لدعمهم، حيث كتبت: "أنا أحسن كتير الحمد لله، شكرًا جدًا على اهتمامكم."ومن هنا يستعرض "الموجز " تفاصيل أعمالها القادمة.

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد في المداح "

أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد مشاركتها في مسلسل" المداح" الجزء الخامس، بطولة الفنان حمادة هلال وكوكبة كبيرة من النجوم ومن المقر أن تبدأ تصوير قريباً، العمل يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

أسماء أبو اليزيد زوجة كريم محمود عبد العزيز في مملكة الحرير

بدأت النجمة أسماء أبو اليزيد تصوير دورها في مسلسل “مملكة الحرير” مع النجم كريم عبد العزيز، إذ تظهر زوجة بطل العمل ويكون هذا التعاون هو الثاني بين الثنائي في رصيدهما الفني الدرامي، إذ تقابلا الثنائي من قبل خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل "هوجان" مع النجم محمد عادل إمام وكوكبة كبيرة من نجوم الفن الصاعدة والقديرة، وتم عرض المسلسل في ماراثون رمضان عام 2019.

تفاصيل قصة مملكة الحرير

"مملكة الحرير "مسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الشهيرة، ويتناول صراع الأشقاء، وجاري حاليًا ترشيح باقي الأبطال المشاركين بجانب كريم محمود عبد العزيز في العمل، ومن إخراج بيتر ميمي.

أسماء أبو اليزيد في "الغربان" مع عمرو سعد

وتشارك النجمة أسماء أبو اليزيد في بطولة فيلم،" الغربان" الذي يجمعها بـ عمرو سعد ومي عمر، والعمل يدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي.

فيلم الغربان يعود بأحداثه إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2025.

أسماء أبو اليزيد

أبطال الغربان

ويشارك في بطول فيلم الغربان كل من النجم ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد على شاشات السينما

فيلم عاشق

يعرض حاليا للفنانة أسماء أبو اليزيد فيلم العاشق مع النجم أحمد، ويعيش أحمد حاتم خلاله دور طبيب يعالج الإدمان، ويقع في قصة حب مع أسماء أبو اليزيد التي تعاني من الإدمان ضمن الأحداث، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

أخر أعمال أسماء أبو اليزيد في الدراما

من المعروف أن أسماء أبو اليزيد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024، بمسلسل" صلة رحم"، وقد شاركها البطولة النجم إياد نصار، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، والعمل كان ناقش قضية مهمة وهي تأجير الأرحام.

صلة رحم مسلسل مكون من 15 حلقة، وقدم بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، ونبيل نور الدين، وكان من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج تامر نادي

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