شهدت محركات بحث جوجل في الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في استفسارات أولياء الأمور والمقيمين في الجيزة حول نتيجك التحويلات بالرقم القومي للعام 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل نتيجة التحويلات بالرقم القومي الجيزة 2024.

نتيجة التحويلات بالرقم القومي الجيزة 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة أن عملية نتائج التحويلات المدرسية تتم على مرحلتين: الأولى في أغسطس والثانية في سبتمبر. ويتعين على أولياء الأمور متابعة هذه النتائج عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة التحويلات بالرقم القومي الجيزة 2024

يمكن للمعنيين معرفة نتائج التحويلات من خلال اتباع الخطوات التالية:

1.اولا عليك زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، من خلال الضغط هنا.

2. قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

3. ومن ثم عليك الضغط على زر "استعلام".

4. تظهر نتيجة التحويلات بعد ذلك.

5. يمكن طباعة النتيجة للاستفادة منها.

إجراءات بعد القبول

أشارت المديرية إلى أنه في حال قبول طلب التحويل، يجب على ولي الأمر طباعة استمارة النتيجة واستكمال جميع الإجراءات خلال 15 يومًا، وإلا سيتم إلغاء التحويل تلقائيًا.

ضوابط العام الدراسي الجديد 2024

-كما يجب الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم الضغط على الطالب لشرائه في أماكن معينة

-يشترط مكافحة ظاهرة التعليم الخاص وبذل كل الجهود لمكافحتها

-تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي في المدارس المختلفة

-التأكد من معاملة أولياء الأمور بشكل جيد وتوفير أوقات لهم للذهاب إلى المدرسة

-كما يمنع جمع أي مبلغ مالي تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم

الالتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن

-مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكاله بين الطلاب.

-يشترط منع استخدام العقوبات الجسدية والنفسية للطلاب نهائياً

-متابعة التزام كافة المؤسسات التعليمية بتطبيق تعليمات السلامة المستدامة

-كما يجب التواصل الشامل مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمؤسسات التعليمية.

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