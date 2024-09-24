التريند الفشنك.. ريهام حجاج مطلوبة على جوجل بدون سبب

تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج، تريند جوجل، بعدما شاركت جمهورها أمس بصورة وثقت خلالها مظاهر احتفالها بعيد ميلادها، وهي عادة الفنانة التي دائما ما تتصدر التريند أما لتصريحات جريئة أو صور مع زوجها رجل الأعمال الشهير.

مظاهر احتفال ريهام حجاج بعيد ميلادها



وفي السطور التالية، يرصد الموجز أبرز التفاصيل، ظهرت في الصورة التي شاركت بها ريهام حجاج الجمهور، ألعاب طفليها منتشرة في كل مكان، وعلقت عليها بطريقة ساخرة:"أحلي عيد ميلاد دا و لا إيه ؟!! فين أيام ما كان عيد ميلادي شموع وعشاء رومانسي، شكرا لكل التليفونات والرسايل و الحب والأمنيات الحلوة إللي لسة هرد عليها واحد واحد بعد ما العيال يناموا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي،بحبكوا، عيد ميلاد أم مطحونة".

أزمة ريهام حجاج بسبب مسلسل صدفة

وكانت قد أثارت حالة كبيرة من الجدل بتصريحاتها عن مسلسل صدفة الذي قدمته في رمضان الماضي 2024، ولم يحقق أي نجاح يذكر، وجاءت بمبدأ جت تكحلها عمتها، وجعلت الجميع يفهم كلامها أنها تسئ للذات الإلهية.

وأثار تعليق ريهام حجاج، الجدل لأنها وهي تدافع عن نفسها بسبب انقسام الجمهور بين جزء معجب بالعمل وجزء ثاني لم يعجبه العمل، وقالت في تصريحات تلفزيونية لها: «ربنا مش كل الناس اتفقت عليه، عشان كدا مش كل الناس صح ولا الناس نظرتها للأمور زي بعض».

ريهام حجاج

هجوم الجمهور على ريهام حجاج

وبسبب هذا التصريح تعرضت ريهام حجاج لهجوم كبير من قبل الجمهور، على السوشيال ميديا، وكانت من التعليقات التي تلقتها على هذا التصريح :استغفر الله اعرفي بتقولى إيه انتي فقدتي صوابك، وانتي بتساوي نفسك وتشبهي نفسك بربنا لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، وكمان بتعلق بتعليق لا يليق اصلا ربنا يهدي، وغيرها من التعليقات اللي انتقدت تصريحها ده

وقالت إنها تحمست للعمل بسبب إن شخصية صدفة مختلفة، لأنها غير سوية نفسيًا، وهذا لإن المسلسل يحمل رسالة هامة هي إن الإنسان لا يعتمد على الصدفة في اختيار شريك حياته، أو كمان في تربية الأبناء.

وعبرت ريهام حجاج عن سعادتها بنجاح مسلسل صدفة :"أنا سعيدة بحالة الجدل اللي حدثت، لإن صدفة شخص غير سوي وغير سائد بسبب نشأتها ومتربتش صح، وكان عندها اضطراب نفسي، ومكنتش بتعرف تفكر وردود أفعالها خاطئة».

وأكدت ريهام حجاج أنها لم تكن خائفة من تقديم شخصية صعبة، لإنها تعتبر التمثيل تحدي ممتع وفرصة لتقديم رسالة تفيد المجتمع، وعلقت: «المسلسل به رسالة مهمة جدًا، وهي فكرة أن الأباء عليهم تربية كل أبنائهم، وأنا لم أخش من الدور بالعكس تحمست جدًا له، واستمتعت جدًا بجميع مشاهدي مع الأستاذ خالد، ومع أحمد أبوزيد، وإحنا كلنا بنروح للفكرة والموضوع والموعظة، وأصبح بيني وبين المؤلف أيمن سلامة كيمياء، ويقدم فِكر مختلف، والعمل معه جميل جدًا».

وعلقت ريهام حجاج على انتقادات الجمهور للعمل وإنه ظهر شكل المدرس بشكل سلبي، وقالت «إحنا مش بنقدم مهنة، على قد ما بنتكلم عن بشر من لحم ودم».

بوستر مسلسل صدفة

أبطال مسلسل “صدفة”



مسلسل "صدفة" شارك ريهام حجاج في بطولته مجموعة من النجوم وهم خالد الصاوي، عصام السقا، رحاب الجمل، سلوى خطاب، ميار الغيطي، فراس سعيد، نور إيهاب، رشدي الشامي، رباب ممتاز، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.

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