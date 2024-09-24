أصحاب المليارات.. 6 رجال أعمال ربحوا300 مليار دولار وزوكربيرغ يحقق الرقم القياسي

كشف تحليل حديث مفاجآت صادمة عن الثروات حول العالم، موضحًا أن شركات التكنولوجيا هيمنت على أسواق الأسهم الأميركية منذ بداية عام 2024، حيث شكل ارتفاع أسهم إنفيديا بنسبة 140% هذا العام وحدها، والتي تُعتبر رقائقها المعيار الذهبي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حوالي ربع مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغة 17%.

وأضاف التحليل الذي أجرته "رويترز" منتصف الشهر الجاري أن المؤشر فشل هذا العام في الارتفاع بأكثر من 1% في أي يوم أغلقت فيه أسهم إنفيديا منخفضة.

رقم قياسي للربح

وتبلغ حصة مايكروسوفت وآبل وإنفيديا مجتمعة نحو 20% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، رغم أن أسهم الشركتين الأوليين حققت مكاسب أقل كثيرا هذا العام من مكاسب إنفيديا.

وتابع التحليل أنه وعلى الرغم من هيمنة "إنفيديا"، إلا أن شركات التكنولوجيا بشكل عام، تمثل أكثر من 31% من الوزن النسبي لمؤشر "S&P 500"، وقادت الكثير من المليارديرات إلى تحقيق أرباح خيالية منذ بداية العام.

ووفقًا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، فقد جمع، مارك زوكربيرغ، من "ميتا بلاتفورمز"، أكبر قدر من هذه المكاسب، حيث ارتفعت ثروته بأكثر من 72 مليار دولار لتصل إلى 200 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصلت إليه ثروة مؤسس فيسبوك منذ انضمامه للقائمة التي تضم أغنى 500 شخص في العالم.

أصحاب الثروات

وجمع 6 رجال فقط، جميعهم يعملون في قطاع التكنولوجيا زيادة في صافي ثرواتهم اقتربت من 300 مليار دولار خلال أقل من 10 أشهر.

كان، جينسن هوانغ، من إنفيديا، ضمن القائمة، حيث حل في مركز الوصافة مع مكاسب بلغت 58 مليار دولار، رفعت صافي ثروته إلى 102 مليار دولار.

ومؤخرًا انضم، لاري إليسون، من "أوراكل" إلى رهان الثروات القياسية، وبات يشار إليه على أنه أحد المنافسين القلائل ليصبح أول تريليونير في التاريخ، بعد ربح 55.5 مليار دولار، ووصلت ثروته إلى 178 مليار دولار.

وعلى الرغم من المبيعات الكبيرة لجيف بيزوس من أسهمه في "أمازون"، منذ العام الماضي، إلا أن ثروته ارتفعت إلى 216 مليار دولار، بزيادة 39.2 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وشهدت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أكبر قفزة بين مليارديرات العالم، أمس الاثنين، حيث ربح 8.4 مليار دولار، عززت من صدارته للقائمة، ورفعت مكاسب ثروته منذ بداية العام إلى 35.8 مليار دولار، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي إلى 265 مليار دولار.

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