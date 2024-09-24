إليك طريقة تحضير البطاطس المهروسة.. «وصفة سهلة ولذيذة»

البطاطس المهروسة هي واحدة من الأطباق الجانبية الشهيرة حول العالم، وتتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، إليكِ أفضل طريقة لتحضيرها بطعم رائع، كما تعتبر البطاطس المقلية من أكثر المقبلات التي يعشقها الجميع ولا يختلف على حبها أحد، ولأن الأطفال يعشقون التجديد فيمكن أن تجرب السيدات أصابع البطاطس بالجبنة الموتزريلا، خاصة أنها من الوجبات الشهية واللذيذة التى يقبل عليها الكبار والصغار، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



مكونات البطاطس المهروسة

4 حبات بطاطس مسلوقة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

رشة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

بقدونس مفروم ناعم

طريقة تحضير البطاطس المهروسة

سلق البطاطس: قشري البطاطس واسلقيها في ماء مغلي حتى تنضج تمامًا.

الهرس: صفّي البطاطس واهرسيها جيدًا باستخدام هراسة اليد أو كوب زجاجي.

تحمير الثوم: في وعاء على نار هادئة، ضعي الزيت أو الزبدة مع الثوم وقلّبي حتى يصبح لونه ذهبيًا خفيفًا.

إضافة التوابل: أضيفي الكمون والكزبرة والفلفل الأسود وقلّبي جيدًا.

خلط المكونات: أضيفي البطاطس المهروسة إلى الخليط وقلّبي لمدة دقيقتين.

ضبط الملح: ارفعي الخليط من على النار وضبطي الملح حسب الرغبة.

إضافة البقدونس: أضيفي البقدونس المفروم وقلّبي جيدًا.

التقديم: قدمي البطاطس المهروسة ساخنة.

نصائح

تجنبي استخدام الكبة أو محضرة الطعام لهرس البطاطس، لتفادي الحصول على قوام مطاطي.

يمكن إضافة الحليب أو الكريمة للحصول على قوام كريمي.

جربي إضافة مكونات أخرى مثل الجبن أو البصل الأخضر أو عصير الليمون والنعناع المجفف.

يمكن إضافة الفلفل الأخضر الحار أو البصل المفروم حسب الرغبة.



طريقة عمل أصابع البطاطس بالجبن

الموتزاريلا

المكونات

بطاطس

بصل مفروم

بيض

بقدونس مفروم

جبن موتزاريلا

بقسماط مطحون

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة التحضير البطاطس المهروسة



سلق البطاطس: قومي بسلق البطاطس وأضيفي قطع البصل المفروم في آخر السلق.

الهرس: اهرسي البطاطس جيدًا، ثم أضيفي بيضة وملح وفلفل أسود والبقدونس المفروم وقلّبي جيدًا.

تحضير الأصابع: خذي قطع متوسطة من خليط البطاطس، وافرديها جيدًا وضعي داخلها قطع الجبن الموتزاريلا، ثم اغلقيها جيدًا على شكل أصابع.

تغليف الأصابع: ضعي الأصابع في البيض المضاف له الملح والفلفل، ثم غمسيها في البقسماط وتأكدي من إحكام الغلق.

التبريد: اتركي أصابع البطاطس في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

القلي: احضري طاسة وضعي فيها الزيت وانتظري حتى يسخن جيدًا، ثم اقلي الأصابع حتى تأخذ اللون الذهبي المميز. ارفعيها على ورق التنشيف وقدميها.



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