كلام فاضي.. أول رد من رانيا يوسف على وقف فيلم "التاروت"

خرجت الفنانة رانيا يوسف عن صمتها وعلقت لأول مرة عن أزمة فيلم أوراق التاروت، من خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، ويرصد الموجز أبرز التصريحات.

تعليق رانيا يوسف على أزمة فيلم أوراق التاروت

وقالت رانيا يوسف :إن فيلم "أوراق التاروت" تم تصويره منذ عامين، والرقابة وافقت على النص والسيناريو، مؤكدة أن الفيلم سوف يعرض في موعده ولن يتم تأجيله.

رانيا يوسف

وعن وجود مشاهد غير لائقة في الفيلم، عقبت رانيا يوسف: "الفيلم مفيهوش أي حاجة من الكلام الفارغ اللي بيتقال، السوشيال ميديا مبقاش فيها ضمير ولا أخلاق في عرض المعلومات.

وأضافت:"الفيلم اتصور واتوافق عليه من الرقابة، ولا رانيا بتثير الجدل ولا بتعمل حاجة، أنا بشتغل وبربي ولادي وفي حالي، هو عيب يبقى في حيوانات في الفيلم".

وأوضحت: "في فيلم كان رايح مهرجان فينيسيا السينمائي فيه كلب، وفيلم أوراق التاروت،ـ فيه 3 حيوانات، كلب وقطة وبغبغان".

وتابعت: "فيلم أوراق التاروت متصور من سنتين وخلصان من سنتين، لكن في ناس عايز تحشر اسم رانيا في أي مصيبة".

وأضافت: "كلمني شاب صغير عايز يعمل حوار طلب أظهر في أحد البرامج ولكن اعتذرت، ولكن هو سلاحه قلمه بيحاربني بيه عشان رفضت الظهور".

وأكدت رانيا يوسف أنها اتخذت إجراء ضد مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة عنها، موضحة: "مش هعمل حوارات أو أشارك في برامج غصب عني".

كما أشارت إلى مشاركة بناتها في التمثيل، مؤكدة أن ابنتها الصغرى فقط هي التي تمثل، وقد شاركت معها في أحد المسلسلات الجديدة المقرر أن تعرض قريبا.

وكان فيلم "التاروت" من بطولة الفنانة رانيا يوسف قد أثار جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة بين المتابعين، بسبب ما تردّد عن رفض الرقابة لعرضه لتضمنه مشاهد خارجة عن المألوف.

في هذا السياق، أوضح المنتج بلال صبري أن الرقابة تدخلت بعد انتهاء تصوير الفيلم، وطالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد المثيرة فيه، أي إعادة تصوير بعض اللقطات، مردفا في بيان له: "نحن ملتزمون بتعليمات الرقابة، وسنعدل في المشاهد في أقرب وقت".

وبالبحث تبين أن فيلم "التاروت" يتم تصويره منذ عام 2022، حيث شهد واقعة طرد عامل الكشري الذي أثار جدلا وقتها.

فيلم أوراق التاروت

الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، مهندس ديكور رمسيس سليم، والمنتج الفني أحمد فاروق، إخراج إبرام نشأت.

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