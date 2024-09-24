مانشستر سيتي يخطف الفوز من واتفورد العنيد في كأس الرابطة الإنجليزية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على منافسه واتفورد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بهذا الموسم 2024-2025.

التقى فريق مانشستر سيتي، مع واتفورد، في كأس الرابطة الإنجليزية بهذا الموسم، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر من العام الجاري.

وأقيمت هذه المباراة على ملعب الاتحاد، والتي حسمها مانشستر سيتي لصالحه، بعد فوزه على واتفورد بنتيجة 2-1.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، أهداف مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم.

أهداف مباراة مانشستر سيتي اليوم

افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكراً في هذا اللقاء، بهدف نجمه جيريمي دوكو بالدقيقة 5 ، قبل أن يضاعف ماتيوس نونيز نتيجة السماوي بالهدف الثاني في الدقيقة 38.

وخطف واتفورد هدف مثير من مانشستر سيتي، في الدقيقة 68 من عمر هذه المواجهة، بأقدام لاعبه تون آينس.

لتنتهي المباراة يفوز مانشستر سيتي الصعب على واتفورد العنيد في كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي أمام واتفورد اليوم

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ووكر، ستونز، برايثوايت، لويس.

الوسط: أوريلي، نونيز، مكاتي.

الهجوم: دوكو، فودين، جريليش.

بدلاء مانشستر سيتي أمام واتفورد اليوم

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي اليوم، كل من إيدرسون، روبن دياز، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، يوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، سافينيو ورايت.

وغاب عن هذه المواجهة نجمي مانشستر سيتي، وهم النرويجي إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين.

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية غداً

-أرسنال ضد بولتون واندررز / العاشرة إلا ربع مساء.

-ليفربول ضد وست هام يونايتد / العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

وتنقل مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لمنافسات البطولة بهذا الموسم 2024-2025.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

معدل الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ أيضا:

المتأهلون لدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مباريات اليوم

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة