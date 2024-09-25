في ذكرى وفاته.. خالد صالح بدأ فران وله حكاية مثيرة مع أشهر سفاحتين

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان خالد صالح، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 50 عاماً.

خالد صالح

معلومات عن خالد صالح

وفي السطور التالية، يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته، خالد صالح من مواليد أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث نشأ يتيماً بعد وفاة والديه في سن صغير، وتولى رعايته شقيقه.

بدأ خالد صالح حياته العملية مبكراً، حيث عمل في العديد من الحرف منذ أن كان عمره 7 سنوات فقط، إذ اشتغل في "فرن بلدي" مع أحد أقاربه، ثم تحول إلى بائع ملابس أثناء دراسته الثانوية، وانتقل بعدها ليعمل في مصنع ألومنيوم يملكه شقيقه حتى تخرج في كلية الحقوق وعمل لفترة وجيزة في المحاماة لا تزيد عن شهر.

كان لتلك الفترة المبكرة من حياته تأثير كبير في تشكيل شخصيته، حيث اكتسب الكثير من الخبرات الحياتية والتجارية، بعد تركه المحاماة، بدأ العمل مع شقيقه الأكبر في مشروع لصنع "قالب الكيك"، وحقق المشروع نجاحاً كبيراً حتى توسع وأصبح لديهم مصنع حلويات شرقية وشبكة توزيع للبضائع مكونة من ثلاثة عربيات.

بالرغم من دخوله مجال التمثيل متأخراً في سن 35، إلا أن خالد صالح استطاع بسرعة أن يحتل مكانة متميزة في قلوب الجمهور، بعد تقديمه لشخصيات هامة في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، ويعود الفضل في قراره دخول التمثيل إلى دعم زوجته، التي تحملت معه أصعب فترات حياته، إذ كانت طبيبة ذات مركز مرموق ووقفت إلى جانبه حتى وصل إلى قمة نجاحه الفني، أثمرت زيجتهما عن ابنهما الفنان أحمد خالد صالح، وتحملت أول عامًا من زواجه دون غرفة نوم.

بداية خالد صالح في التمثيل



بدأت رحلة خالد صالح في التمثيل عن طريق مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ووقتها كان يعمل سائق تاكسي وبعدها قرر السفر إلى الخليج وفور عودته، قدم عدة أدوار ككومبارس في المسرح، وكان أول أدواره صامتًا، ثم انتقل بعدها للعمل لمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وعمل كمساعد مخرج.



ويعتبر فيلم جمال عبد الناصر، الذي قدمه عام 1996، هو أول أعماله الفنية، والذي لعب خلاله دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر، وكان أول مسلسل قدمه أم كلثوم.

خالد صالح

أفلام خالد صالح



من أبرز أفلام خالد صالح: "محامي خلع"، "الجزيرة 2"، "الحرامي والعبيط"، "هي فوضى"، "ابن القنصل"، "تيتو"، "كف القمر"، "خلي الدماغ صاحي"، "بخيت وعديلة 2"،"المصلحة"،"أحلى الأوقات"، وغيرها من الأفلام.

مسلسلات خالد صالح



كما قدم العديد من المسلسلات الناجحة مثل "الريان"، "حلاوة الروح"، "فرعون"، "تاجر السعادة"، "الرقص على السلالم المتحركة"، "محمود المصري"، "حكايات زوج معاصر"، وغيرها من المسلسلات.

اعتذاره عن مسلسل ريا وسكينة

في عام 2006، كان الفنان خالد صالح على وشك تقديم أحد الأدوار في مسلسل "ريا وسكينة"، حينما رشحه المخرج جمال عبد الحميد لتأدية دور ضيف شرف، حيث كان من المقرر أن يجسد دور رئيس النيابة "سليمان بك عزت"، الذي تمكن من انتزاع الاعترافات من السفاحتين ريا وسكينة في قضيتهما الشهيرة.

وعلى الرغم من موافقة خالد صالح على أداء الدور، إلا أنه قبل أيام قليلة من بدء التصوير، اضطر للاعتذار بسبب تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت إلى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية.

بعد اعتذاره، قامت شركة الإنتاج بالاتفاق مع الفنان فتحي عبد الوهاب لتولي الدور، حيث ظهر في الحلقة الأخيرة من المسلسل التي تضمنت اعترافات السفاحتين بجرائمهما.

مرض خالد صالح

في عام 2014، خلال تصويره لمسلسله الأخير حلاوة الروح، شعر الفنان خالد صالح بتدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، مما استدعى حصوله على إجازة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتوجه إلى مركز الدكتور مجدي يعقوب في أسوان حيث خضع لجراحة قلب مفتوح، فقد كان يدخن بشراهة، حيث كان يشرب أكثر من 40 سيجارة في اليوم الواحد، وعانى من مشاكل في شرايين وصمامات القلب لفترة طويلة، مما جعله يحتاج إلى المكوث فترة في العناية المركزة قبل الجراحة نظرًا لخطورة حالته، وبعد إجراء الجراحة المعقدة بقي تحت الملاحظة الدقيقة لمدة ستة أيام في العناية المركزة، ولكن حالته الصحية تدهورت وتوفي في 25 سبتمبر 2014 بعد خروجه من غرفة العمليات نتيجة أزمة قلبية حادة.

في آخر لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، تحدث خالد صالح بصراحة عن تجربته مع المرض والموت، وأوضح أنه واجه هذه التحديات منذ سنوات، وأنه أجرى جراحة لتغيير شرايين القلب قبل 15 عاماً، رغم ذلك، أكد أنه لم يسمح للمرض بالتأثير على حياته النفسية أو أن يشعره باليأس، كان يؤمن بأن الموت بيد الله، وأن ما يمكنه التحكم فيه هو الأعمال التي يقدمها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، وهو ما جسده في مسيرته الفنية.

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