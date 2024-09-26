آرسنال يكتسح بولتون بخماسية ويواصل مشواره في كأس الرابطة الإنجليزية

حقق فريق آرسنال، فوزًا ثمينًا، على نظيره بولتون واندررز، بنتيجة 5-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 25-9-2024، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. التفاصيل يرصدها لكم الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة آرسنال وبولتون واندررز

جاء الهدف الأول لصالح أرسنال عن طريق ديكلان رايس، في الدقيقة 16، من تشتيت خاطئ من دفاع بولتون واندررز استغله ديكلان رايس الذي كان متمركز على حدود منطقة الجزاء سددها أرضية سكنت يمين المرمى.

سجل إيثان نوانيري، الهدف الثاني للآرسنال، في الدقيقة 37، جاء من تمريرة من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري نحو إيثان نوانيري الذي سددها سكنت المرمى.

إيثان نوانيري يسجل مرة آخري.. في الدقيقة 49، أحرز نوانيري الهدف الثالث لـ آرسنال والثاني له، حيث استغل ديكلان رايس، غلطة دفاع بولتون وانديررز في التمرير، ليمررها لإيثان الذي سددها سكنت المرمى.

في الدقيقة 49، أحرز نوانيري الهدف الثالث لـ آرسنال والثاني له، حيث استغل ديكلان رايس، غلطة دفاع بولتون وانديررز في التمرير، ليمررها لإيثان الذي سددها سكنت المرمى. جول أول لصالح بولتون وانديررز .. جاء الهدف الأول لفريق بولتون، عن طريق أرون كولينز، في الدقيقة 53، من كرة مرتدة من لاعب بولتون جون مكاتي، الذي انطلق ثم مررها إلى أرون كولينز الذي عبر من حارس المرمى ثم سددها سكنت المرمى.

جاء الهدف الأول لفريق بولتون، عن طريق أرون كولينز، في الدقيقة 53، من كرة مرتدة من لاعب بولتون جون مكاتي، الذي انطلق ثم مررها إلى أرون كولينز الذي عبر من حارس المرمى ثم سددها سكنت المرمى. سجل رحيم ستيرلينج، الهدف الرابع لفريق آرسنال، في الدقيقة 64، من خلال تسديدة من لاعب ارسنال بوكايو ساكا، تصدي لها حارس مرمى بولتون واندررز، ولكن لم يستطيع إبعادها ثم استغلها رحيم ستيرلينج وسددها سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة، جاء الهدف الخامس لأرسنال، عن طريق كاي هافيرتز، بعدما سدد رحيم ستيرلينج، ولكن تصدي لها حارس مرمى بولتون واندررز أبعدها إلى منطقة الجزاء، ذهبت إلى كاي هافيرتز الذي سددها سكنت المرمى.

آرسنال

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:-

حراسة المرمى: بورتر.

خط الدفاع: ليويس-سكيلي، كالافيوري، جوشوا نيكولز، كيويور.

خط الوسط: نوانيري، جورجينو، ريس.

خط الهجوم: ستيرلينج، جيسوس، ساكا.

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