قبل عرضه.. تفاصيل عقدة منة شلبي في فيلم الهوى سلطان

أيام قليلة تفصلنا، على عرض فيلم الهوى سلطان للفنان أحمد داود ومنة شلبي، الذي من المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

منة شلبي

تفاصيل شخصيات أبطال فيلم الهوى سلطان

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بفيلم الهوى سلطان، الفيلم يحكي قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة" التي تعمل موظفة حكومية وتواجه مشكلة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، ويلعب دور والدها الفنان عماد رشاد الذي تزوج من امرأة أخرى غير والدتها، ما جعلها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، ومع ذلك تتغير نظرتها للحياة والحب عندما تلتقي بالمهندس "علي"، أحمد داود الذي يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها عن الزواج.

تظهر في العمل شخصيات أخرى مؤثرة، مثل والدة "علي" التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، ويقدم الأغنية الدعائية للعمل الفنان بهاء سلطان.

فيلم الهوى سلطان



فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، وهو من كتابة وإخراج هبة يسري، والفيلم كان يحمل في بداية تصويره عنوان "قاعة الأوركيد"، ثم تم تغييره لـ"سارة وعلي"، إلى أن استقر صناعه في النهاية على اسم "الهوى سلطان"، والفيلم تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي لايت.

منة شلبي وأحمد داود

فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"

وفي سياق آخر، سبق وتعاونت منة شلبي مع أحمد داود في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركهما في بطولته ليلى علوي، باسم سمرة، محمد فراج، صابرين، لمي كتكت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، محمد علي رزق، زينة منصور، وآخرون من النجوم.

"فرقة الموت"

وتنتظر منة شلبي، حالياً عرض فيلم "فرقة الموت" الذي تشارك فيه مع أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، عصام عمر، وآخرون من النجوم، وتقدم خلاله شخصية "سميرة"، مناضلة تشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، والعمل يتسم بطابع أكشن تشويقي تاريخي، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

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