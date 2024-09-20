تفاصيل شخصية منة شلبي في فيلم الهوي سلطان

تستعد النجمة منة شلبي لإطلاق فيلمها الجديد "الهوى سلطان" الذي انتهت من تصويره منذ عدة أسابيع، ويُنتظر عرضه للجمهور قريبًا، الفيلم يدور حول قصة حب مليئة بالتحديات الاجتماعية، ويجمعها بالفنان أحمد داوود للمرة الثانية بعد فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، ويرصد الموجز تفاصيل العمل وأسرار من حياتها الشخصية

تفاصيل فيلم "الهوى سلطان"



تدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شخصية "علي" التي يجسدها أحمد داوود، و"سارة" الفتاة البسيطة التي تقع في غرام المهندس "علي"، الذي تجعله الظروف يتغير، ما يؤدي إلى العديد من المشاكل بينهما، الفيلم من إخراج وتأليف هبة يسري، وتم تصويره في الفترة ما بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024. يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشرشابي.

منة شلبي

منة شلبي تتصدر التريند بعد تصريحاتها في "بيت السعد"



بجانب استعداداتها لعرض الفيلم، تصدرت منة شلبي التريند بعد ظهورها في برنامج "بيت السعد" مع أحمد سعد وعمرو سعد، خلال اللقاء، كشفت منة عن جوانب من حياتها الشخصية، بما في ذلك تفاصيل عن شريك حياتها المستقبلي وأفكارها حول الزواج.

تصريحات منة شلبي عن حياتها الشخصية





في اللقاء، أكدت منة شلبي أنها لم ترتبط بعد بسبب "النصيب"، وأعربت عن رفضها لفكرة "زواج الصالونات" أو الزواج التقليدي. وأوضحت أنها تبحث عن شريك يكون لطيفًا وطبيعيًا، وليس من "المدعين" أو "أبو وشين"، مشددة على أنها لا ترغب في الزواج من رجل "دمه تقيل" أو ممن يتلاعبون بالنساء.

نظرتها للجمال والغيرة

منة شلبي



منة شلبي أوضحت أنها لا تشعر بالغيرة من النساء الأخريات وتقدّر الجمال في الجميع، وقالت: "أنا مش بغل وأحقد على أي بنت جميلة، بالعكس بشوف إن ربنا خلق ناس حلوة، ونقول عليها حلوة".

عشق منة شلبي للرقص وأعمال نبيلة عبيد



منة شلبي عبرت أيضًا عن حبها للرقص وأشارت إلى أنها قد ترقص في بعض الأعمال أو الفوازير، لكنها ترى أن تقديم فوازير مثل نيللي وشيريهان أمر صعب، وأعربت عن إعجابها بأداء نبيلة عبيد في فيلم "الراقصة والسياسي"، وقالت إنها تحرص على مشاهدة الفيلم بين الحين والآخر.

علاقتها بوالدها ومزاحها حول الزواج



في حديثها عن والدها، عبّرت منة شلبي عن حبها الكبير له وتقديرها لاختياره كأب لها، وأضافت مازحة أنها قد تتردد في حال تقدم شخص يشبه والدها للزواج منها، لأنه كان "مزواجًا"، مما أثار ضحك الجمهور.

منة شلبي

منة شلبي تتحدث عن تعرضها للخيانة



كشفت منة شلبي أيضًا أنها تعرضت للخيانة من حبيب سابق، لكنها لم تكشف عن تفاصيل الحادثة أو عن هوية الشخص الذي خانها، واكتفت بقولها إنها ضبطته متلبسًا بالخيانة.

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