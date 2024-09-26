«تنسيق الشهادات المعادلة».. نتيجة معادلة كلية تجارة 2024| تفاصيل

كشف السيد عطا، مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2024 لجميع الشهادات الأجنبية والعربية، جاء هذا الإعلان بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، حيث ستظهر النتائج بعد ثلاثة أيام من غلق التسجيل، مما يعني أن النتائج قد تم إعلانها خلال الساعات الماضية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية تجارة 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية تجارة و تنسيق الشهادات المعادلة 2024 باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع تنسيق الشهادات المعادلة من خلال الضغط هنا.

إدخال الرقم السري ورقم الجلوس بدقة.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار قليلاً حتى تظهر جميع تفاصيل النتيجة.



الخريطة الزمنية للجامعات للعام الدراسي 2024-2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخريطة الزمنية للجامعات للعام الدراسي الجديد، والتي تتضمن ما يلي:

بداية العام الدراسي: يبدأ في 28 سبتمبر 2024.

مدة الفصل الدراسي الأول: حوالي 14 أسبوعًا، وينتهي في 2 يناير 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الأول: تبدأ من 4 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ من 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: يبدأ في 8 فبراير 2025 ويستمر حتى 29 مايو 2025.

امتحانات نهاية العام: ستبدأ في يونيو 2025، وسيتم تحديد المواعيد حسب كل كلية.

خطوات التقديم لامتحانات معادلة التجارة 2024

1. الدخول على الموقع الالكترونى التابع للمجلس الأعلى للجامعات

2. اختيار نوع الامتحان وإدخال بيانات المتقدم.

مصاريف معادلة كلية التجارة

3. دفع رسوم الإمتحان والتي بلغت (800 جنيه مصرى+ 2 جنيه ضريبة على المحررات الرسميه +6 جنيه خدمة إلكترونيه +3% خدمة تحصيل بنكيه ) العام الماضي وذلك بإستخدام رابط الدفع الإلكترونى والحصول على ما يفيد الدفع.

4. عمل Scan لايصال الدفع مع (شهادة المؤهل – بطاقة الرقم القومي – صورة شخصية) بصيفة pdf.

5. حمل الملف pdf على الموقع الإلكتروني.

6. طباعة استمارة التقديم.

7. يجب على المتقدم عمل متابعة للموقع باستمرار لمعرفة حالة الطلب حيث أنه يقوم الموظف بمراجعة ملف المستندات المرفق وبيانات المتقدم لتحديد حالة الطالب.

8. في حالة قبول الطلب قم بطباعة رقم الجلوس الخاص به للاحتفظ به.



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