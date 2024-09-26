أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 26-9-2024.. بالكيلو والطن

شهدت أسعار الألومنيوم اليوم، الخميس 26 سبتمبر 2024، استقرارًا في الأسواق المحلية، ويعتبر من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات مثل أدوات الطهي والأجهزة الكهربائية، مما يجعله يؤثر بشكل كبير على أسعار سلع أخرى.

ويتميز الألومنيوم بعدم تفاعله مع الفلزات الأخرى، كما أنه لا يذوب في الكحول، ويتطلب درجات حرارة عالية جدًا للذوبان، مما جعله خيارًا مثاليًا للكثير من التطبيقات الصناعية.

سعر الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم

سجل سعر الألومنيوم استقرارًا اليوم، ما دفع العديد من المستثمرين وأصحاب المصانع إلى متابعة أسعاره عبر الإنترنت للاطمئنان على استقرار السلع التي تعتمد عليه.

وفي هذا السياق تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 26-9-2024 في مصر.

سعر الألومنيوم اليوم

شهدت أسعار شركة مصر للألومنيوم حالة من الاستقرار وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم اليوم

سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن

استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن

سجلت سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار سعرًا يبلغ حوالي 140 ألف جنيه للطن.

كما بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

بينما وصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر لعام 2024

استقر سعر كيلو الألومنيوم الخردة الطري عند 59 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة 58 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الألومنيوم الخردة الناشف البلدي 30 جنيهًا.

سعر طن الألومنيوم اليوم

سجل قرص الألومنيوم سعرًا يبلغ 61,500 جنيهًا.

بلغ سعر طن الألومنيوم الخام 57 ألف جنيه.

استقر سعر طن الألومنيوم الفلات البارد عند 49 ألف جنيه.

سجل كيلو الألومنيوم المستخدم في الأدوات سعرًا يبلغ 25 ألف جنيه.

ووصل سعر طن إسطوانة الألومنيوم إلى 39 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا: أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في الأسواق.. شوف وصل بكام؟

اعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.. جديد وخردة