إيران تنفي اتهامات ترامب بمحاولات اغتياله: "لا أساس لها من الصحة"

ردت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، على اتهامات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تورط طهران في محاولتين لاغتياله، واصفةً هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان أن هذه الاتهامات تأتي في إطار الأجواء الانتخابية داخل الولايات المتحدة، ولا تستحق حتى الرد.

تصريحات ترامب حول محاولات الاغتيال

كان ترامب، الذي يسعى للترشح مجدداً عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد صرّح يوم الأربعاء أن إيران ربما كانت متورطة في محاولتين لاغتياله.

وقال ترامب في تجمع داخل مصنع للأنابيب في مينت هيل بولاية كارولينا الشمالية: "نحن نعلم بمحاولتين لاغتيالي، وربما تكون إيران متورطة فيهما، لكنني لا أعلم بالتحديد".

وأوضح أنه لو كان رئيساً في الوقت الحالي، لكان رد على تلك التهديدات بتحويل الدولة التي تقف وراءها إلى "ركام".

اتهامات مستندة إلى تقارير استخباراتية

وأضافت حملة ترامب أن تصريحاته جاءت بعد أن أطلعه مسؤولون في المخابرات الأمريكية على تهديدات إيرانية "حقيقية ومحددة" تهدف إلى اغتياله.

وتأتي هذه المعلومات في سياق التحقيقات التي تجريها السلطات الفيدرالية بشأن محاولتين لاغتيال ترامب، إحداهما في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا في منتصف سبتمبر، والأخرى خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو.

غياب الأدلة حول تورط إيران

رغم تصريحات ترامب، لم تشر أجهزة إنفاذ القانون حتى الآن إلى تورط إيران أو أي قوى أجنبية أخرى في أي من الحوادث التي يتم التحقيق فيها، وما زالت التحقيقات جارية في كلا الحادثتين، دون تقديم أدلة قاطعة حول تورط طهران أو أي طرف خارجي آخر.

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