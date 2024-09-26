وزير التعليم: نظام التعليم فى مصر لم يتطور منذ 300 عام ومعلمي مصر أكفاء

قال وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، متحدثا عن النظام التعليمي في مصر، إن معلمي مصر أكفاء وموهوبين ولكن نظام التعليم المتعارف عليه في مصر، لم يتطور حتي منذ 300 سنة، حيث كانت تسيطر وقتها الإمبراطورية البريطانية، التي خلقت نظام له أهداف معينة في هذا الوقت.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد الطاهري" عبر برنامج "كلام في السياسة"، والمذاع على قناة “إكسترا نيوز" ،قائلا: أن نظام التعليم ظل مستمر حتي هذه اللحظة ولم يتطور، على الرغم من كل المحاولات من أجل تطويره، مشيرًا إلى أنه: "في الوقت الحالي هذا النظام يجب تطويره لأن المهارات التي يحتاجها الطلاب مختلفة عن المهارات التي كانت موجودة سابقا".

وواصل "سوق العمل الآن تغير، وأهم 10 وظائف فى العالم لم تعد موجودة من 10 سنوات، كما أن أكبر شركات العالم الموجودة حاليا كانت خاصة بالتكنولوجيا، بينما من 20 عاما كانت شركات خاصة بالبترول هى السائدة".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الدراسات أثبتت أن العالم فى الفترة القادمة سيحتاج عدد أقل من وظائف المحامين والمهندسين والأطباء، لكن سيحتاج عدد كبير من مهندسى الكمبيوتر والمتخصصين فى البرمجة.

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم

يوضح لكم موقع الموجز، أبرز تصريحات وزير التعليم خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد الطاهري" عبر برنامج "كلام في السياسة"، والمذاع على قناة “إكسترا نيوز”

وزي التربية والتعليم: الموجودون في مصر يدرسون منهجنا ولا مجال للكيانات الأخرى

وزير التعليم: 20% من مجموع الشهادات الدولية سيقسم على مادتى اللغة العربية والتاريخ

بعض أولياء الأمور شعروا أن مادتي اللغة العربية والتاريخ سيكون بمثابة حمل على أبنائهم

حل مشكلة عجز المعلمين في المدارس خلال أيام.

أعمال السنة أمر أساسي في التعليم على مستوى العالم.

ندرس إضافة مادة التربية الدينية إلى مواد المجموع

معلمو مصر أكفاء وموهوبون.. والتعليم سيكون جيد جدًا

القيادة السياسية تحمل تقديرا كبيرا لقيمة ومكانة المعلم

الفصول مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى

اللغة العربية هى لغة بلدنا والتاريخ تاريخ بلدنا الذى نفتخر ونعتز به جدًا

إعادة هيكلة الثانوية العامة تمت وفق الأنظمة الدولية

وزير التعليم: المنافسة فى سوق العمل خلال السنوات المقبلة ستكون عالمية



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