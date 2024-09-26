بشرى سارة.. انخفاض أسعار الطماطم إلى 15 جنيهًا في هذا الموعد

شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا في سعر كيلو الطماطم بعد فترة من الارتفاع الملحوظ، مما أثار حالة من الجدل بين المواطنين وزيادة في عمليات البحث حول سعر الطماطم اليوم، وقد تسببت الزيادة الأخيرة في الأسعار بضغط كبير على الأسر المصرية التي تعتمد على الطماطم في تحضير وجباتها اليومية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الطماطم اليوم في الأسواق

يتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور للجملة حاليًا بين 15 و20 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك النهائي في الأسواق المحلية بالمحافظات بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيهًا، بعد إضافة هامش الربح وتكاليف النقل والتخزين.

أسباب ارتفاع الأسعار

أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن السبب وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم يعود إلى العروة الصيفية الحالية وتأثير ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50%. هذا النقص في المحصول أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

توقعات بانخفاض الأسعار قريبًا

وأضاف النجيب أنه مع اقتراب موسم الشتاء وبدء إنتاج المحاصيل الشتوية، من المتوقع أن تشهد الأسواق انخفاضًا تدريجيًا في الأسعار يصل إلى 30% منتصف الشهر المقبل، مما سيساهم في تخفيف العبء على المستهلكين.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

الطماطم يتراوح سعر الكيلو ما بين 15 و20 جنيها.

البطاطس بين 10و20 جنيها.

البصل الأبيض بين 7 و12 جنيها.

البصل الأحمر من 6 إلى 11 جنيهًا

الكوسة بين 9 و17جنيها.

الفاصوليا بين 30 و40 جنيها.

الباذنجان البلدي ما بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و15جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو الملوخية بين 2 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو قلقاس بين 9 و13جنيها.

سجل سعر كيلو الثوم بين 45 و75 جنيهًا.

الفلفل الألوان من 20 إلى 40 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية من 45 إلى 55 جنيهًا.

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