تعرف على مواعيد عرض مسلسل برغم القانون والإعادة على القنوات الناقلة

بدأ عرض مسلسل "برغم القانون"، الذي نال اهتمامًا كبيرًا وإشادات واسعة من المشاهدين، حيث لا يقتصر المسلسل على أحداثه المثيرة، بل يتجلى أيضًا في الأداء الاستثنائي لنجومه والتصوير الفني الذي يضفي جمالية خاصة على العمل.

في إطار ذلك يرصد موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل برغم القانون وتفاصيله في السياق التالي

برغم القانون

مواعيد العرض والإعادة

يتم عرض حلقات "برغم القانون" من الأحد إلى الخميس، حيث تُبث حلقة جديدة يوميًا على قناة ONTV في تمام الساعة 7:30 مساءً، يمكن للمشاهدين متابعة إعادة الحلقات في الساعة 1:15 صباحًا و11:30 صباحًا.

كما تُعرض الحلقات على قناة ON Drama في نفس الأيام، ولكن في الساعة 10:00 مساءً، مع إعادة في الساعة 5:00 صباحًا و4:00 عصرًا في اليوم التالي.

المشاهدة عبر المنصات الرقمية

لمن يرغب في مشاهدة الحلقات مسبقًا، يمكنهم متابعة المسلسل على منصة Watch It قبل عرضه التلفزيوني بـ 24 ساعة، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساءً، وكذلك على منصة Yango Play بنفس التوقيت.

صناع العمل

يشارك في بطولة "برغم القانون" كوكبة من الفنانين، بينهم هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، وعابد عنان، إلى جانب رحاب الجمل، فرح يوسف، وعايدة رياض، ومحمد محمود عبد العزيز، وجيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، المسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

برغم القانون

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول اختفاء مفاجئ لزوج ليلى، التي تجسد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي.

يتمثل دور هاني عادل في شخصية الزوج الذي يختفي، مما يدفع زوجته إلى البحث عنه وفك لغز اختفائه.

تتناول القصة رحلة ليلى ومحاولاتها للعثور على زوجها، وتسلط الضوء على قضايا اجتماعية تمس المشاهدين.

عدد الحلقات ومتابعة الأحداث

يتكون "برغم القانون" من 30 حلقة تُعرض أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة الأحداث بشكل متواصل.

المسلسل، الذي يشارك فيه النجمة إيمان العاصي، يحظى بشعبية كبيرة نظرًا لقصته المشوقة.

أحداث الحلقة العاشرة

في الحلقة العاشرة، شهدت الأحداث تطورات مثيرة، حيث بدأت بزيارة سوسن (جوري بكر) لمحمود (محمد محمود عبد العزيز) في منزله لمواساته بعد تعرضه لحريق في محله.

وفي إطار تصاعد الأحداث، تسعى والدة محمود (عايدة رياض) لإبعاده عن فكرة الزواج من سوسن بسبب ماضيها.

تتوالى الأحداث، حيث تلتقي ليلى (إيمان العاصي) بزميلها إياد، الذي يقدم لها مستندات تساعدها في قضيتها.

وفي تلك الأثناء، يكشف محمود لـ ليلى حقيقة زوجها أكرم (محمد القس)، موضحًا أنه متزوج من ابنة عمه ولديه منها أطفال، مما يزيد من تعقيد الأمور.

تحول درامي وصدمة لـ ليلى

تكتشف ليلى من محمود أن أكرم قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، مما أجبره على الهروب إلى بورسعيد.

تتعرض ليلى لصدمة شديدة بعد سماع هذا الخبر، مما يثير التساؤلات حول ولاء زوجها ودوافعه.

مع تصاعد الأحداث في "برغم القانون"، يستمر العمل في جذب انتباه الجمهور، مما يجعله من المسلسلات الأكثر متابعة في الوقت الحالي.

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