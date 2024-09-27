حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. تحذيرات هامة من الأرصاد للمواطنين

حالة الطقس اليوم.. يشهد الطقس في مصر خلال الأيام القادمة تباينًا ملحوظًا بين الحرارة الشديدة خلال ساعات النهار والبرودة النسبية ليلاً.

حالة الطقس اليوم

فبينما تستعد البلاد لاستقبال موجة حارة تغطي معظم الأنحاء، خاصة جنوب الصعيد، تنشط الرياح خلال الليل لتخفف من وطأة الحرارة وتمنحنا أجواء معتدلة.

وتنصح الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر خلال ساعات الذروة، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة غدا

يقدم لكم موقع الموجز، حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، حيث جاءت درجات الحرارة كالتالي:ـ

- درجات الحرارة في القاهرة 33 21

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 32 21

- درجات الحرارة في بنها 32 22

- درجات الحرارة في دمنهور 31 21

- درجات الحرارة في وادى النطرون 32 21

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 31 22

- درجات الحرارة في المنصورة 32 22

- درجات الحرارة في الزقازيق 33 21

- درجات الحرارة في شبين الكوم 32 22

- درجات الحرارة في طنطا 32 22

- درجات الحرارة في دمياط 31 24

- درجات الحرارة في بورسعيد 29 25

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 33 21

- درجات الحرارة في السويس 33 22

- درجات الحرارة في العريش 30 21

- درجات الحرارة في رفح 29 20

- درجات الحرارة في رأس سدر 34 23

- درجات الحرارة في نخل 31 18

- درجات الحرارة في كاترين 29 17

- درجات الحرارة في الطور 32 25

- درجات الحرارة في طابا 32 25

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 36 27

- درجات الحرارة في الإسكندرية 29 22

- درجات الحرارة في العلمين 28 21

- درجات الحرارة في مطروح 28 21

- درجات الحرارة في السلوم 30 22

- درجات الحرارة في سيوة 36 22

- درجات الحرارة في رأس غارب 34 26

- درجات الحرارة في الغردقة 35 26

- درجات الحرارة في سفاجا 35 26

- درجات الحرارة في مرسى علم 34 25

- درجات الحرارة في شلاتين 36 27

- درجات الحرارة في حلايب 34 28

- درجات الحرارة في أبو رماد 35 27

- درجات الحرارة في رأس حدربة 33 28

- درجات الحرارة في الفيوم 33 22

- درجات الحرارة في بني سويف 33 21

- درجات الحرارة في المنيا 34 21

- درجات الحرارة في أسيوط 34 21

- درجات الحرارة في سوهاج 36 23

- درجات الحرارة في قنا 39 24

- درجات الحرارة في الأقصر 39 24

- درجات الحرارة في أسوان 40 25

- درجات الحرارة في الوادي الجديد 38 24

- درجات الحرارة في أبو سمبل 39 25

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