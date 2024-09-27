تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 27-9-2024

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة ودرجات الحرارة، حيث يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، بالإضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه يسود اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.



ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الجمعة شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكان قد بدأ فصل الخريف فلكيا يوم الأحد الماضى 22 سبتمبر، الذي وافق أول أيام الدراسة، وهو الفصل الذي تحدث فيه ظواهر جوية، وتتخلله موجات حارة وأيضًا موجات ماطرة، وخاصة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مسببة للسيول في بعض الأحيان، وذلك بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي، إلا أنه يظل الفصل الأروع خلال العام.

حالة الطقس في مصر

كيف أعرف درجة حرارة الطقس؟

وينشر لكم الموجز على النحو التالي درجات الحرارة اليوم الجمعة في المحافظات المختلفة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والمحسوسة 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا السبت 28 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 29 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24

درجة مئوية.

متى يتحسن الجو في مصر؟

ومن المقرر أن يتحسن الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ فصل الخريف وبعده الشتاء.

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