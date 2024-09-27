أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 27-9-2024 بالطن والكيلو

واصلت أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، ارتفاعها داخل الاسواق المحلية، حيث سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16.500 جنيه، بينما صعدت أسعار الأرز الأبيض إلى و30 ألف جنبها.

وتعد مصر من أولى الدول المنتجة لسلعة الأرز الشعير ولذا يتوفر في الأسواق بكميات تفوق عمليات الطلب، حيث يعتبر من أهم السلع الاستراتيجية التي يحرص المستهلك على شرائها وتخزينها عقب جنى المحصول.

أسعار الأرز الشعير اليوم داخل مصر

وتؤكد المؤشرات أن إنتاج الأرز الشعير لهذا العام من المتوقع أن يكون كافيا لتلبية احتياجات السوق المحلي دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج، حيث تصل المساحة المزروعة بالأرز هذا العام إلى حوالي 1.5 مليون فدان، مما ينتج حوالي 6 إلى 6.5 مليون طن من الأرز الشعير ومن المتوقع أن يتم توفير حوالي 3.5 مليون طن من الأرز الأبيض.

أسعار الأرز الشعير

أسعار الأرز الشعير داخل المضارب

تتزايد عمليات البحث من قبل التجار والمستهلكين، عبر المنصات الالكترونية المختلفة للتعرف على أسعار الارز الشعير، تزامنا مع اقتراب جني المحصول.

أسعار الارز الشعير داخل الأسواق

يقدم " الموجز"، خدمة نشر أسعار الأرز الشعير بنوعية العريض والرفيع، للمتابعين وفقا لما أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء، والتي جاءت على النحو الآتي

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة

أما بالنسبة لسعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة فقد استقر عند حوالي 15,400 جنيه مصري.

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة

أما سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16,500 جنيه مصري.

أسعار الأرز اليوم

أسعار الأرز الأبيض اليوم

في حين يتراوح سعر طن الأرز الأبيض بين 27,000 و30,000 جنيه مصري، وذلك حسب نوع الحبة ونسبة الكسر في الأرز.

أسعار الأرز اليوم للمستهلك

وعلى مستوى المستهلك يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك بين 28 و33 جنيها، في حين يبلغ سعر الأرز المعبأ حوالي 30.5 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الارز على البطاقات التموينية

سجّل الأرز المعبأ على البطاقات التمويني نحو، 30 جنيهًا للكيلو.

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