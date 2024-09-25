اعرف سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 25-9-2024 تربك الأسواق وتصدم المصريين

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 25-9-2024، ارتفاعا ملحوظا داخل محالات التجزئة والهايبر ماركت ومضارب الأرز المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسجل سعر الأرز الشعير نحو 16,500 جنيها الطن، بينما وصل سعر الأرز الأبيض حوالي 25 ألف جنيها للطن.

سعر الأرز الشعير اليوم داخل مصر

ساهم البنك المركزي المصري، بشكل كبير في ضبط سعر الأرز الشعير، داخل الأسواق، وذلك من خلال توفير العملات الاجنبية داخل البنوك، والقضاء على أزمة نقص العملة، والقضاء تماما على فوضى السوق السوداء، بالاضافة الى توجه الحكومة نحو سرعة الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

ارتفاع سعر الأرز الشعير اليوم داخل الأسواق

وأكد مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الأرز الشعير يكمن في "أننا مازلنا في بداية موسم الأرز، وهي فترة انتقالية تشهد ارتفاعا في الأسعار".

كما نصح عضو غرفة الحبوب، المواطنين بالتخلي عن تخزين الارز ، مشيرا الى انتسار ظاهرة شراء الارز بغرض التخزين، لعدة أشهر ثم القيام بطرحه داخل الاسواق وقت الأزمات وارتفاع الأسعار، موضحا أن الكثير من المواطنين أصبحوا يستثمرون أموالهم في بعض السلع، لافتا إلى أن الارز يأتي في مقدمة هذه السلع، حيث إنه يتميز بكونه سلعة لا تتلف، موضحا أن الأرز الشعير يحفظ في السنابل لمدة 7 سنوات.

سعر الأرز الشعير اليوم

سعر الأرز الشعير اليوم

يأتي الأرز الشعير في مقدمة السلع التي تتصدر عمليات البحث على المواقع الالكترونية، فهو يعتبر من السلع الاستراتيجية التي لا يخلو المطبخ المصري منها، ويستعرض "الموجز"، خلال السطور التالية آخر المستجدات التي طرأت علي سعر الأرز الشعير بعد ارتفاعها داخل الأسواق.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة، بالأسواق المحلية لتسجل 16,500 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، استقرارًا ليبلغ سعر الطن 15,500 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا إلى 25,000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا لنحو 23,000 جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم

سجل أقل سعر لكيلو الأرز المعبأ اليوم سجل 24 جنيها، بينما بلغ أعلى سعر للارز الأبيض حوالي 45 جنيها، بمتوسط 33.64 جنيه في الكيلو.

كما وصل سعر كيلو أرز الضحى في السوق المحلية اليوم،إلى أدنى سعرا في محافظة الدقهلية بحوالي 30 جنيها، فيما ارتفع سعر كيلو الأرز في أسوان إلى 45 جنيها.

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