كم أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين 23-9-2024؟

خيم الاستقرار على أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين 23-9-2024، داخل الاسواق المحلية والمضارب، بعد الارتفاع الذي سجلته، وتتأثر أسعار الأرز الشعير بعدة عوامل أهمها العرض والطلب، كما تحاول الحكومة زيادة المعروض حتى لا تتأثر أسعار الأرز من زيادة طلب المستهلكين، من خلال طرح كميات كبيرة داخل المجمعات الاستهلاكية.

وخلال شهر مارس الماضي ارتفعت أسعار الأرز الشعير بشكل كبير، أدى الى ارتباك الأسواق واحتكار الارز من قبل التجار، ولكن سرعان ما عاودت الأسعار لتعرف طريقها إلى الاستقرار بعد عدة إجراءات اتخدتها الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع

أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر

يعد الارز من أهم السلع التي لا يستطيع المواطن المصري الاستغناء عنها، حيث تعتمد عليه ربات البيوت في إعداد العديد من الوجبات الرئيسية اليومي، ولذا يهتم “ الموجز”، بمتابعة حركة بورصة أيعار الارز الشعير أولا بأول، وفقا لما تعلنه البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، جاءت الأرقام هلى النحو الآتي:



أسعار الأرز الشعير اليوم



بلغ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، نحو 16 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير

أسعار طن الأرز الشعير اليوم

بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة حوالي ، 17 ألف جنيه للطن .

أسعار الأرز الشعير داخل المضارب

وستقرت أسعار الأرز الأبيض من المضارب عند مستويات تتراوح بين 25-26 ألف جنيه للطن، بارتفاع نسبته .



أسعار الأرز الأبيض اليوم



سجل سعر كيلو الأرز الأبيض نحو 27.7 جنيه، وتتراوح أسعار كيلو الأرز السائب بين 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الأرز المعبأ اليوم



بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا، وتتراوح أسعار كيلو الأرز المعبأ بين 24 إلى 45 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر أرز السوهاجي نحو 35.2 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 32 إلى 40 جنيهًا.

- بلغ متوسط سعر أرز الضحى نحو 37.1 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 30 إلى 45 جنيهًا.

- بلغ متوسط سعر أرز زمزم نحو 34.8 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 29 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الارز الشعير على بطاقات التموين

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأرز على بطاقات التموين للمواطنين المستحقين للدعم بسعر 12.5 جنيها.



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