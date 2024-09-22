ارتفاع فى أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 22-9-2024 وزيادة 4 آلاف جنيه

عاودت أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 22-9-2024، ارتفاعها من جديد، داخل الاسواق المحلية والمضارب، حيث سجلت أسعار الأرز الشعير بنوعيه العريض والرفيع أرقاما جديدة، وتختلف أسعار الأرز الشعير حسب درجة جودته ونقاؤه.

زادت أسعار الأرز الشعير حوالي 4 آلاف جنيه في الطن مقارنة بأسعار منتصف أغسطس الماضي، وبذلك تكون قد وصلت إلى المستوى الذي كانت قد سجلته في مارس الماضي.

أسعار الأرز الشعير اليوم للمستهلك

يعد الأرز الشعير، من أهم السلع الاستراتيجية، التي توليها الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، ويأتي الأرز في مقدمة السلع التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، حيث تعتمد عليه ربات البيوت في إعداد الاطعمة المختلفة، ولذا لا تنقطع عمليات البحث ، على محركات البحث، للاستفسار عن الأسعار أول بأول.

أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر

ومن جانبه يستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية آخر المستجدات التي طرأت علي أسعار الأرز الشعير داخل الأسواق بعد ارتفعها، ووفقا لما أعلنته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، جاءت الأرقام هلى النحو الآتي:

أسعار الأرز الشعير

سعر الأرز الشعير رفبع الحبة اليوم

بلغ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، نحو 16 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة حوالي ، 17 ألف جنيه للطن .

أسعار الأرز اليوم

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض من المضارب إلى مستويات تتراوح بين 25-26 ألف جنيه للطن، بارتفاع نسبته 20% في المتوسط.

سعر الأرز الأبيض اليوم

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض نحو 27.7 جنيه، وتتراوح أسعار كيلو الأرز السائب بين 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر الأرز المعبأ اليوم

وعن أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا، وتتراوح أسعار كيلو الأرز المعبأ بين 24 إلى 45 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر أرز السوهاجي نحو 35.2 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 32 إلى 40 جنيهًا.

- بلغ متوسط سعر أرز الضحى نحو 37.1 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 30 إلى 45 جنيهًا.

- بلغ متوسط سعر أرز زمزم نحو 34.8 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 29 إلى 40 جنيهًا.

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