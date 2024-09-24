مفاجأة صادمة بشأن سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 24-9-2024

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 24-9-2024، تباينا ملحوظا داخل الاسواق المحلية، ويعود التباين في سعر طن الأرز الشعير، إلى عدة عوامل، منها وفرة المحصول والإنتاج المحلي، وتكاليف النقل، بالإضاف إلى أن سعر طن الأرز الشعير يتأثر بشكل كبير بالأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد.

سعر طن الأرز الشعير اليوم للمستهلك

وتشير التوقعات إلى أن سعر طن الأرز الشعير، سوف يشهد ارتفاعا طفيفا نتيجة لاقتراب نهاية موسم الإنتاج، خاصة بعد انتهاء فترة التوزيع والمخزون.

سعر طن الأرز الشعير داخل مصر

وتهتم الحكومة بزراعة الأرز الشعير، حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة لمحصول الأرز على مستوى العالم، ويعتمد المصريون على الأرز كوجبة أساسية، ولذا تحاول الحكومة توفيره بكميات كبيرة داخل المنافذ الحكومية وبطاقات التموين.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يأتي الأرز في مقدمة السلع التي يحرص “الموجز ”، على تحديث أسعارها، حيث يتابع قطاع عريض من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، أسعار الأرز الشعير بنوعيه العريض والرفيع، والأبيض والشعير، ووفقا للأسعار التي أعانتها شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، جاء سعر طن الأرز الشعير اليوم 24 سبتمبر 2024 كالآتي:

سعر طن الأرز الشعير

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم

بلغ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، نحو 16 ألف جنيه للطن.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

وصل سعر الأرز الشعير عريض الحبة، إلى 17 ألف جنيه للطن.

سعر طن الأرز الشعير كسر 3%

سعر طن الأرز الشعير (الحبة العريضة بنسبة كسر 3%): سجل 25,500 جنيه مصري.

سعر كيلو الأرز (الحبة العريضة): بلغ 28 جنيه مصري.



سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم

سعر كيلو الأرز الشعير (الحبة العريضة)، وصل إلى 16,500 جنيه مصري.

سعر كيلو الأرز الشعير (الحبة الرفيعة)، بلغ 15,500 جنيه مصري.



سعر طن الأرز داخل الاسواق العالمية

شهدت الأسعار العالمية للأرز تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وتفاوتت الأسعار بناءً على نوع الأرز والمنطقة التي يُستورد منها، تراوحت الأسعار العالمية للأرز بين 400 دولار إلى 600 دولار للطن الواحد، مما يعكس التأثر الكبير بتقلبات السوق العالمية والعوامل الاقتصادية.

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