ارتفاع مفاجئ في أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس 26-9-2024

أكدت شعبة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس 26-9-2024، شهدت ارتفاع ملحوظا داخل الاسواق، مشيرة إلى أن أسعار الأرز الشعير سجلت نحو 16500، وأوضحت أن أسعار الأرز الشعير زادت حوالي ألف جنيها في الطن الواحد، بالمقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وقالت شعبة الحبوب، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأرز الشعير يعود إلى، زيادة الطلب على الأرز في الوقت الحالي بالتزامن مع بدء موسم حصاد المحصول، لافتة إلى أن الارز الشعير من السلع الأساسية داخل البيوت المصرية، وتوقعت أن تشهد الأسعار تراجعا بعد انتهاء موسم الحصاد، نظرا لطرح كميات كبيرة تفوق الاستهلاك.

أسعار الأرز الشعير اليوم داخل الأسواق

منذ ارتفاع أسعار الأرز الشعير بنوعيه العريض والابيض، داخل الأسواق، واندلعت حالة من القلق بين المستهلكين من وصول أسعار الأرز لأرقام مبالغ فيها يعجز المستهلك أمامها عن الشراء، مما سينتج عنه أزمة داخل المنازل المصرية، حيث يعتمد ربان البيوت على الأرز وبعتبرونه الوجبة الرئيسة على موائدهن.

أسعار الأرز الشعير اليوم

أسعار الأرز الشعير اليوم

ويأتي الأرز الشعير والأبيض، في مقدمة السلع التي يحرص “ الموجز”، على نشر أسعارها بشكل يومي، حيث تتحكم عدة عوامل في أسواق السلع الغذائية ومنها الارز، أهمها تكافؤ المعروض مع الطلب، ووفقا لما أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء، سجلت أسعار الأرز الأرقام الاتية:

أسعار الأر الشعير عريض الحبة اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير 16500 جنيه للنوع عريض الحبة مقارنة مع 15500 جنيه للأسبوع الماضي.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم

بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة سجل مستويات 15400 جنيه للطن في الأسواق المحلية بارتفاع بنفس القيمة خلال الأسبوع الجاري.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

وصل سعر طن الأرز الأبيض يتراوح ما بين 27 إلى 30 ألف جنيه وفقًا لنوع الحبة ونسبة الكسر ليباع للمستهلك في مستويات ما بين 28 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

اسعار كيلو الأرز السائب

تراوح سعر كيلو الأرز السائب الذي يتم بيعه في محلات البقالة والعطارين بين 25 إلى 30 جنيه.



اسعار كيلو الأرز المعبأ

يتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ في المتاجر بين 31 إلى 45 جنيه.

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