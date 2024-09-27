يبحث عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية العامة عن ⁩ فتح موقع التنسيق للمستنفدين والمتخلفين لتسجيل رغباتهم، وأعلن موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية، بما في ذلك الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم أو تخلفوا عن التقديم.

ويرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن ⁩ فتح موقع التنسيق للمستنفدين والمتخلفين لتسجيل رغباتهم.. بالرابط والخطوات.

فتح موقع التنسيق للمستنفدين والمتخلفين لتسجيل رغباتهم

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024. وشهدت كليات حاسبات ومعلومات زيادة في الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع نسب النجاح في التخصصات الهندسية.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2024

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

2- اختيار مصدر الشهادة (الثانوية العامة).

3- إدخال رقم الجلوس.

4- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

5- إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

6- الضغط على "الخطوة التالية".

كتابة بيانات الطالب الأساسية ومراجعتها.

7- اختيار الرغبات بالترتيب مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

8- الضغط على "الخطوة التالية" بعد ملء الرغبات.

9- إعادة تسجيل البيانات للتأكد.

الضغط على "تسجيل".

10- طباعة الاستمارة واختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

تنسيق المرحلة الثانية 2024 مفتوح حاليًا لطلاب المرحلة الثانية والمستنفدين والمتخلفين. يمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الرسمي، حيث يتم تحديد الكليات والمعاهد المتاحة وفقًا لدرجاتهم. يُنصح الطلاب بمتابعة الموقع للحصول على آخر التحديثات والمواعيد النهائية.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 للشعبة العلمية هو 265 درجة، بنسبة 64.63%، مما يتيح التقدم لـ 286088 طالباً من شعبة علمي علوم ورياضة. أما الشعبة الأدبية، فقد بلغ الحد الأدنى 230 درجة، بنسبة 56.9%، ليتاح لـ 66969 طالباً وطالبة. إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الثانية هو 353057.

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