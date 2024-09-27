طريقة عمل المسقعة في البيت.. بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل المسقعة.. تُعد المسقعة واحدة من أشهر الأطباق التي تميز المطبخ العربي، ويعتمد تحضيرها بشكل أساسي على الباذنجان, يُمكن إعداد المسقعة بسهولة في المنزل، وهي وصفة مثالية للعائلات.

طريقة عمل المسقعة في البيت

ويستعرض “الموجز” طريقة عمل المسقعة في البيت على طريقة الشيف سنان بطرس وصفة لتحضير المسقعة في أقل من نصف ساعة، وتتميز بمكوناتها البسيطة وخطواتها السهلة.

مكونات طريقة عمل المسقعة

كمية من الزيت حسب الحاجة

1 حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات

2 حبة فلفل أخضر مقطع

2 حبة باذنجان مقطع إلى مكعبات

1 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

2 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة كزبرة

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

طريقة عمل المسقعة في البيت

خطوات عمل المسقعة في البيت

سخّن كمية مناسبة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم قَلِّ مكعبات البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون. بعد ذلك، صفِّ البطاطس في طبق كبير يحتوي على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

اقَلِّ الفلفل الأخضر في نفس الزيت حتى يتحمر، ثم ضعه مع البطاطس في نفس الطبق, وأعد نفس الخطوة مع مكعبات الباذنجان، واتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.

طريقة عمل المسقعة في البيت

أضف قليلًا من الزيت في مقلاة جديدة، ثم ضع الثوم المهروس وحركه حتى يذبل ويكتسب لونًا ذهبيًا. بعد ذلك، أضف الخل الأبيض ومكعبات الطماطم، ثم رُشَّ الملح، الفلفل الأسود، والكزبرة.

قلِّب جميع المكونات جيدًا على نار هادئة حتى تبدأ الطماطم بالتسبك, بعد أن تصبح الصلصة جاهزة، أضف صلصة الطماطم وحرّك المزيج.

طريقة عمل المسقعة في البيت

اترك خليط الطماطم على النار لدقائق قليلة، ثم أضف البطاطس المقلية، الفلفل الأخضر والباذنجان إلى المزيج. حرّك المكونات معًا حتى تتشبع بالنكهات.

اترك المسقعة على النار قليلًا لتكتمل النكهة، ثم قدّمها ساخنة في طبق التقديم.

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